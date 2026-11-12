Mối quan hệ giữa Đình Bắc và Á hậu Châu Anh

Mối quan hệ giữa tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau những khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Đình Bắc và Châu Anh bắt đầu được cư dân mạng chú ý khi cùng tham dự Gala Cúp Chiến thắng 2025. Tại sự kiện, hình ảnh hai người đứng chung khung hình, trò chuyện và có những tương tác trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú, liên tục ghép đôi tiền đạo U23 Việt Nam với người đẹp sinh năm 2003.

Đình Bắc và Châu Anh gặp gỡ ở sự kiện Cúp Chiến Thắng 2025 (Ảnh MXH)

Cả hai tương tác xã giao khi gặp gỡ (Ảnh MXH)

Châu Anh đọc tên giải thưởng của U23 Việt Nam, Đình Bắc lên nhận giải (Ảnh: BTC)



Một số khoảnh khắc trên sóng truyền hình cũng trở thành chủ đề bàn luận. Tuy nhiên, trước những suy đoán từ cộng đồng mạng, Châu Anh từng lên tiếng giải thích rằng một tình huống gây chú ý thực chất không mang ý nghĩa tình cảm như nhiều người tưởng tượng. Theo đó, Đình Bắc đang trao đổi với Á hậu Vân Nhi chứ không phải có hành động đặc biệt dành cho cô.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô gây ấn tượng với ngoại hình sáng, phong thái thanh lịch cùng nền tảng nghệ thuật.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi dấu ấn nhờ tốc độ, kỹ thuật và những màn trình diễn nổi bật trong màu áo các đội tuyển quốc gia.

Dù được người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi, cả Đình Bắc lẫn Châu Anh đều chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm. Trước đó, gia đình nam cầu thủ từng chia sẻ rằng Đình Bắc cho biết bản thân chưa có bạn gái.

Vì vậy, những thông tin về chuyện tình cảm giữa hai người hiện vẫn dừng lại ở mức đồn đoán. Việc cùng tham dự sự kiện hay xuất hiện trong một số khung hình chưa đủ cơ sở để khẳng định Đình Bắc và Châu Anh đang hẹn hò.