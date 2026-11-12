Bị cả showbiz xa lánh, vẫn có một người giữ mối quan hệ tốt với Triệu Vy

Năm 2021, Triệu Vy bất ngờ bị phong sát, tên cô cũng bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm và nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Từ một minh tinh từng có sức ảnh hưởng lớn, cô gần như biến mất khỏi các hoạt động của showbiz. Sự thay đổi này cũng khiến những mối quan hệ từng được xem là thân thiết của nữ diễn viên trở thành chủ đề được chú ý. Không ít đồng nghiệp chọn cách im lặng, hạn chế nhắc đến cô, thậm chí xóa những nội dung liên quan trên mạng xã hội để tránh bị ảnh hưởng.

Lâm Tâm Như, Huỳnh Hiểu Minh hay Dương Mịch đều từng giữ quan hệ tốt với Triệu Vy. Nhưng sau biến cố năm 2021, những dấu vết tương tác giữa các nghệ sĩ này và người đẹp Hoàn Châu Cách Cách trên mạng xã hội cũng không còn. Hình ảnh một Triệu Vy từng được nhiều người săn đón, nay gần như bị đồng nghiệp xa lánh khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Giữa bối cảnh ấy, Trần Khôn trở thành cái tên đặc biệt. Nam diễn viên không vội xóa những bài đăng chúc mừng sinh nhật Triệu Vy trên trang cá nhân như cách nhiều nghệ sĩ lựa chọn để tránh liên lụy. Những nội dung cũ vẫn được giữ lại, dù điều đó khiến tình bạn giữa 2 người tiếp tục thu hút sự chú ý và có thể khiến Trần Khôn bị chỉ trích. Một hành động không quá phô trương nhưng đủ để khán giả nhận ra Trần Khôn không phủ nhận mối quan hệ với người bạn lâu năm.

Triệu Vy và Trần Khôn quen biết từ khi cùng học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1996. Họ đã đồng hành qua nhiều năm tháng, từ những ngày còn là sinh viên cho đến khi trở thành những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cả 2 từng hợp tác trong nhiều dự án, đồng thời thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Tình bạn kéo dài 30 năm ấy từng nhiều lần trở thành chủ đề được người hâm mộ nhắc đến.

Không chỉ vậy, Trần Khôn còn chủ động mời Triệu Vy tham dự buổi công chiếu phim điện ảnh Độc Nhất Vô Nhị vào tháng 4/2025. Bộ phim do Trương Tịnh Nghi - ngôi sao thuộc công ty của Trần Khôn đóng chính, vì vậy lời mời dành cho Triệu Vy được xem như một sự ủng hộ dành cho người bạn cũ. Sự kiện cũng đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của ngôi sao nổi tiếng này kể từ khi vướng lệnh cấm sóng năm 2021.

Tại buổi công chiếu, Triệu Vy ngồi cạnh Trần Khôn, cả 2 thoải mái trò chuyện, ghé sát lại nói chuyện riêng và bật cười tự nhiên trước ống kính. Không có những màn thể hiện tình cảm quá mức hay lời tuyên bố gây chú ý, nhưng sự thân thiết giữa họ vẫn hiện lên qua những tương tác giản dị. Sau nhiều năm, cách Trần Khôn đón tiếp bạn cũ khiến không ít khán giả cảm thấy ấm lòng.

Triệu Vy cũng dành sự quan tâm cho Trương Tịnh Nghi tại sự kiện. Khi gặp mặt, cô chủ động trò chuyện và dành lời khen cho phần thể hiện của Trương Tịnh Nghi trong phim. Khoảnh khắc 2 người đứng cạnh nhau, cùng trò chuyện vui vẻ cho thấy Triệu Vy vẫn giữ được sự gần gũi với thế hệ diễn viên trẻ, dù đã vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài.

Tình bạn giữa Triệu Vy và Trần Khôn vốn không phải mối quan hệ chỉ được nhắc đến khi 1 trong 2 người gặp biến cố. Họ đã quen biết từ thời thanh xuân, chứng kiến nhau trưởng thành và trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp. Trong môi trường giải trí vốn có nhiều mối quan hệ gắn với lợi ích và danh tiếng, việc một người vẫn giữ sự kết nối với bạn cũ sau biến cố là điều khiến công chúng quan tâm.

Thêm vào đó, cách Trần Khôn giữ lại những bài đăng cũ và dành cho Triệu Vy một vị trí bên cạnh mình tại sự kiện năm 2025 vẫn là điều đáng nhớ. Với 2 người, có lẽ tình bạn 30 năm không dễ dàng bị xóa bỏ chỉ vì những biến động bên ngoài. Khi hào quang không còn như trước, người vẫn sẵn lòng giữ liên lạc và dành cho nhau sự tôn trọng đôi khi mới là người bạn đáng quý nhất.