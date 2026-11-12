Kết quả vụ Triệu Vy liên quan đường dây lừa đảo

Trang 163 đưa tin Triệu Kiện - anh trai của Triệu Vy - cập nhật kết quả vụ kiện bôi nhọ nữ diễn viên. Triệu Kiện đã thay mặt Triệu Vy để kiện một số tài khoản mạng xã hội đưa tin sai lệch về đời tư của cô và được tòa án Internet Bắc Kinh thụ lý.

Hai bị đơn Dương Sùng Cao và Chu Xảo Vân bị tòa phán quyết phải đăng thư xin lỗi Triệu Vy trên trang thông báo của Tòa án Nhân dân, đồng thời bồi thường nguyên đơn Triệu Vy 5.000 nhân dân tệ để bù đắp tổn thất về tinh thần.

Theo kết quả điều tra của luật sư, các tài khoản truyền thông này thiết lập chế độ thành viên trả phí, thu từ 1-3 NDT cho mỗi bài viết. Vì vậy, họ thường bịa đặt tin tức giật gân để thu hút lượng lớn người dùng. Khi bị khởi kiện, họ nhanh chóng xóa tài khoản, sau đó lập tài khoản mới và tiếp tục lặp lại thủ đoạn tương tự.

Triệu Vy được minh oan. Những kẻ tung tin sai lệch bị phạt.

Hai tài khoản bị kiện đều đã bị xóa. Tuy nhiên, họ liên tục thay tên đổi dạng để câu kéo lượt truy cập và lừa lấy tiền của những người hiếu kỳ. Tòa án xác định hành vi trên đã làm giảm đánh giá của xã hội đối với Triệu Vy, cấu thành hành vi phỉ báng, xâm phạm quyền danh dự của nữ diễn viên và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Tháng 4/2025, có nhiều bài viết xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Weibo khẳng định vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy, MC Lý Tương đều thuộc cùng một đường dây rửa tiền, làm ăn phi pháp và có liên quan đến việc bắt cóc bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar.

Các bài viết đặt câu hỏi về quá trình làm giàu của thương gia Huỳnh Hữu Long - chồng cũ của Triệu Vy - khi hoạt động kinh doanh của người này không rõ ràng. Họ còn khẳng định việc Triệu Vy kinh doanh rượu, mua các bất động sản tại nước ngoài là hành vi rửa tiền, muốn tẩy sạch nguồn gốc của số tiền bất chính.

Mặt khác, Triệu Vy và chồng cũ còn bị cho là đứng tên nhiều công ty riêng, thực chất không có hoạt động mà chỉ là công ty ma để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ từ hành vi phạm pháp.

Trang 163 đưa tin Huỳnh Hữu Long có người em họ tên Xa Trí Giang có tiền án tiền sự nghiêm trọng, bị bắt khi đánh bạc tại quê nhà, sau đó ra nước ngoài làm ăn và liên quan đến đường dây lừa người Trung Quốc sang Thái Lan - Myanmar, bán vào các trại tập trung, huấn luyện họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm. Có thông tin năm 2022, Xa Trí Giang đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Huỳnh Hữu Long cũng là người liên quan những vụ lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Sau khi kết hôn, Triệu Vy biết về việc làm ăn của chồng nhưng không ngăn cản mà còn cùng chồng đầu tư vào đây.

Triệu Vy bị cho là đầu tư vào các hoạt động kinh doanh lừa đảo của người em họ chồng.

Tuy nhiên, anh trai Triệu Vy là Triệu Kiện khẳng định các bài viết cố ý nhắm vào nữ diễn viên đều không xác thực. Vì Triệu Vy là ngôi sao nên dễ dàng bị tổn thương, trở nên yếu ớt trước các tin đồn.

Triệu Kiện khẳng định thời gian qua họ đã trình báo và khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải. Hiện tại, phía Triệu Vy còn theo đuổi hơn 10 vụ kiện khác để tìm lại danh dự.