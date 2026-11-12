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Cô gái độc thân chill trong căn hộ 75m²: Không vướng bận tình cảm, tận hưởng cuộc sống tự do đáng mơ ước

| | Lifestyle

Không gian sống của cô gái này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sáng đi làm, tối trở về căn hộ 75m² để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cuối tuần đi chơi cùng bạn bè, cuộc sống độc thân của Giai Ý cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Là một cô gái trẻ sống tại Hàng Châu (Trung Quốc), cô tận hưởng những ngày tháng tự do, tự mình làm chủ nhịp sống và chăm chút cho tổ ấm thuộc sở hữu của bản thân. Không cần một cuộc sống quá náo nhiệt hay phô trương, Giai Ý vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị thường ngày. Căn hộ 75m² cũng được cô thiết kế, bài trí theo sở thích riêng, kết hợp giữa nét nữ tính, ngọt ngào với phong cách cổ điển châu Âu, tạo nên không gian vừa thanh lịch, vừa ấm cúng. Có thể nói, cuộc sống độc thân không khiến Giai Ý cảm thấy nhàm chán hay thiếu thốn. Ngược lại, mỗi ngày trở về nhà, được ngắm nhìn không gian do chính mình vun vén, cô lại cảm thấy hài lòng với lựa chọn hiện tại. Thay vì lao tâm khổ tứ vì chuyện tình cảm hay mải miết tìm kiếm "bến đỗ", Giai Ý chọn dành thời gian và tâm sức để xây dựng cuộc sống mà mình mong muốn, bắt đầu từ chính tổ ấm nhỏ xinh.

Cùng khám phá không gian sống của cô nàng độc thân này!

Lối vào nhà

Ngay từ sảnh vào, căn nhà đã gây ấn tượng với phong cách thiết kế cổ điển châu Âu. Không gian được bài trí khá đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn riêng, nổi bật là chiếc gương mang kiểu dáng châu Âu với phần khung viền chạm trổ hoa văn tinh tế. Khu vực này còn được bố trí thêm tủ đựng giày dép, đồ dùng cá nhân cùng một chiếc ghế nhỏ để thuận tiện cho việc thay giày, chỉnh trang trang phục trước khi ra ngoài.

Phòng khách

Bước qua khu vực sảnh, không gian bên trong căn hộ gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch và có phần nữ tính. Phòng khách được Giai Ý bài trí với bộ sofa màu hồng phối trắng, thiết kế theo hình chữ U kết hợp cùng bàn trà mặt kính, tạo nên khu vực tiếp khách vừa đẹp mắt vừa thoải mái. Những điểm nhấn như đèn chùm, họa tiết hoa văn trên trần và nhành hoa trang trí trên tường giúp căn phòng thêm sinh động mà không tạo cảm giác rườm rà. Nội thất và đồ trang trí được lựa chọn vừa đủ, giữ cho tổng thể sự hài hòa, tinh tế. Đặc biệt, phòng khách có ban công cùng hệ cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng len vào nhà, khiến không gian càng thêm sáng sủa và thoáng đãng.

Không gian ăn uống

Căn hộ được thiết kế theo hướng không gian mở nên khu vực bếp và bàn ăn được bố trí liền mạch với phòng khách, tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Góc ăn uống nổi bật với chiếc bàn mặt vân đá nhỏ gọn, thiết kế 4 chỗ ngồi, vừa vặn với nhu cầu sinh hoạt. Giai Ý còn khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc đèn thả trần màu đỏ nổi bật cùng một vài bức tranh trang trí, giúp khu vực này thêm sinh động và có sức hút riêng. Để đảm bảo sự tiện nghi, cô lựa chọn hệ thống điều hòa âm trần, vừa tiết kiệm diện tích vừa giữ được tính thẩm mỹ cho tổng thể. Có thể thấy, dù sống một mình, Giai Ý vẫn đầu tư chỉn chu cho tổ ấm, không chỉ chú trọng vẻ đẹp bên ngoài mà còn quan tâm đến công năng và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

Phòng ngủ

Phòng ngủ của Giai Ý được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, căn phòng tập trung vào cách sắp xếp nội thất gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái. Chiếc giường được đặt ở vị trí trung tâm, bên cạnh là tủ quần áo cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu lưu trữ. Đáng chú ý, căn phòng có cửa sổ rộng giúp đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời được thiết kế thêm phần bệ cửa sổ để cô có thể bố trí một góc ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Giai Ý cũng đặt thêm một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thuận tiện để đồ dùng cá nhân hoặc đèn ngủ.

Phòng tắm

Phòng tắm cũng được thiết kế hài hòa với phong cách chung của căn hộ, không tạo cảm giác tách biệt hay phá vỡ tổng thể kiến trúc. Khu vực tường và lavabo sử dụng họa tiết vân đá, mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh giản. Điểm nhấn thú vị là chiếc bồn rửa màu hồng, giúp không gian thêm phần nữ tính, ngọt ngào mà không quá phô trương. Từng chi tiết đều được lựa chọn và sắp xếp có chủ đích, cho thấy Giai Ý không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn dành nhiều tâm huyết chăm chút cho tổ ấm. Căn hộ vì thế mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa sang trọng, chỉn chu vừa thể hiện gu thẩm mỹ và đời sống tinh thần phong phú của gia chủ.

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Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

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