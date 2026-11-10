Ly hôn 33 năm, người phụ nữ 62 tuổi sống một mình ở ngôi làng đẹp như tranh: Nhìn cuộc sống hiện tại mới hiểu thế nào là tự do

Có một kiểu phụ nữ càng lớn tuổi càng khiến người khác tò mò. Không phải bởi họ sở hữu bao nhiêu tài sản hay có một gia đình đông đủ, mà bởi cách họ tận hưởng cuộc sống với sự tự tin và bình thản đáng ngưỡng mộ. Người phụ nữ 62 tuổi tên Nhất Liễu đến từ Chiết Giang, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là một trường hợp như vậy.

Trên kênh cá nhân, bà đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn nhà của mình. Một buổi sáng không cần chuông báo thức, tách cà phê tự pha, những bài tập thể dục và khoảng thời gian thư thả ngắm nhìn cây xanh bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhưng tuyệt nhiên không nhàm chán.

Điều đặc biệt là bà đã ly hôn từ 33 năm trước và hiện sống một mình. Thay vì nhìn lại quãng đời đã qua bằng sự tiếc nuối, người phụ nữ này lại có một cách suy nghĩ khiến nhiều người phải ngẫm ngợi.

62 tuổi, ly hôn từ 33 năm trước và vẫn đang sống những ngày rất đẹp

Trong video, bà Nhất Liễu xuất hiện với mái tóc bạc được búi gọn, phong cách ăn mặc giản dị nhưng có gu. Bà sống tại một ngôi làng xinh đẹp ở Hàng Châu, nơi có nhiều cây xanh, khoảng sân rộng và không gian yên tĩnh. Đây đã là năm thứ ba bà lựa chọn gắn bó với cuộc sống ở vùng quê.

Không có cảnh một người phụ nữ lớn tuổi quanh quẩn trong bếp, chờ con cháu về ăn cơm như hình dung quen thuộc của nhiều người. Thay vào đó, mỗi ngày của bà được lấp đầy bằng những hoạt động dành cho chính mình.

Bà thưởng thức cà phê ở ban công, dành thời gian chăm sóc không gian sống, tập luyện tại nhà và đến phòng tập. Có lúc bà mặc váy dài màu trắng, thong thả đi lại trong căn phòng ngập ánh sáng. Có lúc lại xuất hiện trong trang phục thể thao, tập tạ, rèn luyện sức bền và hào hứng tham gia những buổi tập boxing.

Nhìn nhịp sống ấy, thật khó tin người phụ nữ trong video đã bước sang tuổi 62.

Nhưng điều đáng chú ý hơn ngoại hình trẻ trung chính là thái độ của bà đối với quá khứ. Khi nhắc đến cuộc ly hôn cách đây 33 năm, bà không kể lể những mất mát hay trách móc người cũ. Trái lại, bà chia sẻ rằng: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn biết ơn những trải nghiệm đau khổ thời trẻ. Bởi đôi khi, chỉ khi trải qua đau khổ, người ta mới nghĩ đến việc tự cứu lấy chính mình".

Đó là một cách nhìn nhận cuộc đời rất khác. Thay vì để những chuyện không vui trở thành lý do khiến bản thân mãi mắc kẹt, bà lựa chọn học hỏi, thay đổi nhận thức và từng bước xây dựng cuộc sống mà mình thực sự mong muốn.

Ở tuổi ngoài 60, cuộc sống của bà không được định nghĩa bởi tình trạng hôn nhân. Bà có nhà để trở về, có những thói quen yêu thích và quan trọng hơn cả là có quyền quyết định ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào.

Không phải cứ có tuổi là phải sống chậm, phụ nữ 62 tuổi này vẫn tập boxing và chăm sóc bản thân mỗi ngày

Một trong những chi tiết thú vị nhất trong video là cách người phụ nữ này nói về việc tập thể dục. Bà cho rằng tập luyện không đơn thuần để có ngoại hình đẹp. Với bà, sức khỏe và khả năng vận động mới là điều đáng quan tâm hơn khi tuổi tác tăng lên.

Bởi vậy, ngoài những bài tập nhẹ nhàng, bà còn dành thời gian tập sức mạnh, vận động với máy tập, tham gia lớp tập nhóm và boxing. Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc hào hứng tung những cú đấm trước bao cát, vui vẻ tập luyện cùng những người trẻ tuổi mang đến cảm giác đầy năng lượng.

Bà cũng quan tâm đến việc chăm sóc môi trường sống. Trong video, người phụ nữ chia sẻ rằng mình yêu thích trang trí nhà cửa, nhưng đồng thời cũng chú ý đến chất lượng không khí và sự sạch sẽ trong không gian sinh hoạt. Với bà, chăm sóc bản thân không chỉ là ăn uống hay tập luyện mà còn là tạo ra một nơi ở khiến mình cảm thấy thoải mái.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy phản ánh một suy nghĩ đáng chú ý: Khi sống một mình, phụ nữ càng cần chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Không phải để chứng minh với ai rằng mình vẫn trẻ, mà để có thể tiếp tục làm những điều mình thích.

Đương nhiên, không phải ai ở tuổi 62 cũng có điều kiện sống tại một ngôi nhà đẹp, dành nhiều thời gian cho sở thích hay tập luyện thường xuyên như người phụ nữ trong video. Nhưng điều có thể học hỏi không nằm ở mức sống, mà là cách bà coi nhu cầu của bản thân như một phần quan trọng của cuộc đời.

Bà không chờ đến khi có người đồng hành mới tận hưởng một ngày đẹp trời. Cũng không cần một dịp đặc biệt mới mặc bộ quần áo mình thích, pha tách cà phê ngon hay dành thời gian chăm sóc chính mình. Cuối video, bà gửi đến những người phụ nữ đang theo dõi một lời nhắn ngắn gọn: Mong mọi cô gái đều có thể sống là chính mình, một cách chân thật nhất.

Có lẽ đây cũng là điều khiến câu chuyện của bà trở nên đáng suy ngẫm.

Phụ nữ có thể bước qua nhiều vai trò trong cuộc đời: Là con gái, người vợ, người mẹ hay người bà. Nhưng sau tất cả, họ vẫn là một con người với những sở thích, ước mơ và mong muốn riêng. Tuổi 60 không nhất thiết là thời điểm khép lại những trải nghiệm mới, cũng như sống độc thân không đồng nghĩa với cô đơn hay thiếu hạnh phúc.

Nhìn người phụ nữ 62 tuổi ở Hàng Châu, người ta nhận ra một điều giản dị: Có những người không cố níu kéo tuổi trẻ, họ chỉ tiếp tục sống theo cách khiến bản thân thấy vui. Và chính sự chủ động ấy khiến họ luôn tràn đầy sức sống.