Lý do MC Diệp Chi nộp đơn nghỉ việc ở VTV

Sau gần 20 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), MC, đạo diễn Diệp Chi đã chính thức nghỉ việc từ đầu tháng 11/2026. Quyết định của nữ MC khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi cô từng có nhiều năm hoạt động nổi bật, đảm nhận những vị trí quan trọng trong lĩnh vực văn hóa – giải trí của nhà đài.

Theo Dân trí, MC Diệp Chi chủ động nộp đơn xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân và được chấp thuận. Sau khi rời VTV, cô sẽ chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục gắn bó với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và giải trí. Như vậy, quyết định nghỉ việc không đồng nghĩa với việc cô rời xa lĩnh vực truyền hình hay hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà có thể mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp.

MC Diệp Chi rời VTV sau hơn 20 năm gắn bó

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tên tập đoàn cũng như vị trí công việc mới của nữ MC. Tuy nhiên, với kinh nghiệm gần hai thập kỷ làm truyền hình, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất và tổ chức các chương trình quy mô lớn, sự chuyển hướng này nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An. Cô có nền tảng học vấn tốt, từng đỗ thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2006, khi mới 20 tuổi và đang là sinh viên năm thứ ba, cô bắt đầu cộng tác với VTV qua chương trình Rung chuông vàng.

Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười duyên dáng cùng lối dẫn tự nhiên, Diệp Chi nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Đồ Rê Mí, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7.

Nữ đạo diễn, MC là người đứng sau nhiều chương trình đính đám của VTV

Đặc biệt, giai đoạn dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2017 đến năm 2021 đã giúp Diệp Chi trở thành một trong những nữ MC được khán giả truyền hình yêu mến. Cô được nhớ đến bởi phong cách gần gũi, khả năng kết nối với các thí sinh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Không chỉ thành công trước ống kính, Diệp Chi còn khẳng định năng lực ở vai trò đạo diễn, biên tập và sản xuất chương trình. Sau khi dừng dẫn Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, cô tập trung nhiều hơn cho công việc hậu trường, tham gia sản xuất Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần.

Nữ MC từng chia sẻ rằng cô chủ động lùi về phía sau hậu trường để làm những công việc mình yêu thích hơn, có cơ hội đi sâu vào chuyên môn và cống hiến nhiều hơn cho nghề.

Những hình ảnh đời thường của Diệp Chi

Năm 2023, Diệp Chi đảm nhận vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Những năm gần đây, cô còn đứng sau nhiều sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn như Hoa Xuân Ca, Liên hoan pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và chuỗi đại nhạc hội V-Fest, V-Concert...

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Diệp Chi cũng nhận được sự quan tâm. Nữ MC là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm, ít chia sẻ những vấn đề cá nhân trên truyền thông.

Cô hiện dành nhiều thời gian cho con gái An Nhiên, tên thân mật là Sumo. Trên trang cá nhân, Diệp Chi thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh hai mẹ con trong những chuyến du lịch hoặc khoảnh khắc đời thường ấm áp.