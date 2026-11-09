Cuốc taxi đến sân bay Nội Bài chỉ 250K nhưng khách chuyển khoản 2.500.000 đồng, ngay sau đó hãng taxi phải làm việc với công an

Theo Thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sáng 6/11, một nữ hành khách tại Nhà ga quốc tế T2 đã chuyển nhầm 2,5 triệu đồng tiền taxi thay vì 250.000 đồng.

Phát hiện chuyển thừa 2,25 triệu đồng, nữ hành khách lo lắng và trình báo lực lượng Công an cửa khẩu Nội Bài đang làm nhiệm vụ tại nhà ga.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ công an đã hướng dẫn hành khách lưu lại thông tin giao dịch, đồng thời hỗ trợ liên hệ với tổng đài hãng taxi để giải quyết sự việc.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, nữ hành khách đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển thừa.

Cũng theo thông tin từ đơn vị này, việc hỗ trợ hành khách xử lý các tình huống phát sinh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an tại sân bay, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển.