Sự cố "lạ đời" ngành hàng không: Ngủ quên trên máy bay, nữ hành khách tỉnh dậy và phát hiện bị bỏ lại trong khoang tối

Sự việc xảy ra ngày 9/6/2019, trên chuyến bay kéo dài khoảng 90 phút của hãng hàng không Air Canada, khởi hành từ thành phố Quebec đến Toronto, Canada. Hành khách gặp sự cố là Tiffani Adams, sống tại tỉnh Ontario.

Theo lời kể được Adams chia sẻ trên mạng xã hội và sau đó được bạn cô đăng tải lên trang Facebook của Air Canada, chuyến đi ban đầu diễn ra bình thường. Do máy bay không có nhiều khách, cô may mắn có cả một hàng ghế trống để nghỉ ngơi.

Adams cho biết cô đọc sách một lúc rồi cảm thấy thoải mái, sau đó ngủ thiếp đi khi chuyến bay mới trải qua chưa được một nửa hành trình. Tuy nhiên, giấc ngủ ấy kéo dài lâu hơn dự kiến.

Khi mở mắt vào khoảng nửa đêm, vài giờ sau thời điểm máy bay hạ cánh, Adams nhận ra mình vẫn ngồi trên ghế, dây an toàn còn thắt chặt. Nhưng khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi: Không còn hành khách, không có tiếp viên hay thành viên phi hành đoàn. Toàn bộ khoang máy bay chìm trong bóng tối, lạnh buốt.

Hãng hàng không Air Canada - Ảnh: AP

"Tôi thức dậy trong tình trạng lạnh cóng, vẫn thắt dây an toàn trên ghế và xung quanh tối đen như mực", Adams kể lại.

Ban đầu, cô nghĩ mình đang gặp ác mộng. Nhưng khi nhận ra chiếc máy bay đã trống không, người phụ nữ bắt đầu hoảng sợ. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn vừa có chuyến đi cùng mình ở Quebec, người đang chờ cô trở về.

Trong những tin nhắn được công bố sau đó, Adams thông báo rằng cô vừa tỉnh dậy và phát hiện mình ở một mình trên máy bay. Người bạn không giấu được sự kinh ngạc, bởi theo lịch trình, Adams đáng lẽ đã về đến nhà từ trước đó.

Adams thử gọi điện cho bạn nhưng điện thoại nhanh chóng hết pin. Cô tìm cách sạc thiết bị bằng các cổng USB trên máy bay, song tất cả đều không hoạt động do nguồn điện đã bị ngắt.

Không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không biết phải làm cách nào để rời khỏi chiếc máy bay đang bị khóa, Adams rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô tìm đến buồng lái, thử sử dụng thiết bị liên lạc với hy vọng có thể gọi người đến trợ giúp nhưng không thành công.

Bước ngoặt chỉ đến khi Adams tìm thấy một chiếc đèn pin trong buồng lái. Cô dùng nó chiếu tín hiệu cầu cứu qua cửa sổ máy bay, hy vọng có nhân viên sân bay ở gần đó nhìn thấy.

Tuy nhiên, những tín hiệu này ban đầu không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.

Không còn cách nào khác, Adams quyết định tìm cách mở cửa máy bay. Khi cánh cửa được mở ra, cô mới nhận thấy chiếc phi cơ đã được đưa đến vị trí đỗ qua đêm, cách xa nhà ga sân bay. Từ cửa máy bay xuống mặt đất là một khoảng cách rất lớn, ước tính khoảng 12-15 m.

Người phụ nữ lúc này đứng trước tình thế khó khăn: Nếu nhảy xuống, cô có thể bị thương; nhưng nếu tiếp tục ở lại, chưa biết khi nào mới có người phát hiện.

Adams kể rằng cô đã tìm kiếm một sợi dây hoặc vật dụng đủ dài để trèo xuống nhưng không có. Cô thậm chí nghĩ đến việc sử dụng dây an toàn của ghế tiếp viên hàng không, song chúng không đủ dài. Cuối cùng, cô ngồi ở cửa máy bay, để hai chân buông xuống phía ngoài, tiếp tục dùng đèn pin chiếu tín hiệu cầu cứu.

Trong lúc đó, người bạn của Adams cũng tìm cách liên hệ với sân bay sau khi không thể tiếp tục liên lạc với cô. Người này thông báo rằng bạn mình đang mắc kẹt bên trong một chiếc máy bay tối om, bị khóa cửa và cần được giải cứu.

May mắn, một nhân viên sân bay điều khiển xe chở hành lý đã đi ngang qua khu vực chiếc máy bay đang đỗ. Nhìn thấy ánh đèn pin cùng người phụ nữ ngồi ở cửa máy bay, nhân viên này lập tức dừng lại và hỗ trợ cô xuống đất.

Adams kể rằng người nhân viên vô cùng sửng sốt, liên tục hỏi làm thế nào mà cô có thể bị bỏ lại trên máy bay. Bản thân cô cũng không có câu trả lời cho tình huống khó tin ấy.

Sau khi được đưa vào nhà ga, Adams gặp đại diện của Air Canada. Hãng đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa cô về và bố trí khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng cô từ chối.

Trong phản hồi sau sự việc, Air Canada xác nhận sự cố đã xảy ra, đồng thời cho biết hãng cũng liên hệ với nữ hành khách và gửi lời xin lỗi vì trải nghiệm mà cô phải chịu đựng.

Đại diện sân bay quốc tế Toronto Pearson khi đó cho biết sân bay không tham gia vào quy trình vận hành của hãng hàng không dẫn đến sự việc, song bày tỏ sự cảm thông với những gì hành khách đã trải qua.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, đồng thời đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra khoang hành khách sau khi máy bay hạ cánh. Bởi trong một chuyến bay thương mại, việc bảo đảm tất cả hành khách đã rời khỏi máy bay trước khi phi cơ được đưa đi đỗ và ngắt hệ thống điện là một khâu quan trọng trong quy trình khai thác.

Theo Washington Post, ABC News