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Công an thông báo quan trọng cho tất cả người đi máy bay

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Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế và mang lên tàu bay. Danh mục do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành ngày 21/9/2026. Đây là căn cứ để hành khách chủ động sắp xếp hành lý và để lực lượng chức năng kiểm soát an ninh tại sân bay.

Mới đây, cổngTTĐT Bộ Công an đã có thông báo quan trọng về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế và mang lên tàu bay. Theo đó, quy định vật phẩm nguy hiểm theo ba nhóm chính: cấm mang vào khu vực hạn chế và khoang hành khách, cấm mang lên khoang hàng, và hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay.

Nhóm thứ nhất gồm vật phẩm cấm không được mang theo người hoặc trong hành lý xách tay khi vào khu vực hạn chế và khoang hành khách. Nhóm này có chất nổ, vũ khí, hóa chất nguy hiểm, vật sắc nhọn, dụng cụ lao động, vật đầu tù có thể gây thương tích. Chất lỏng phải theo hướng dẫn kiểm soát riêng.

Nhóm thứ hai gồm vật phẩm bị cấm cả trong hành lý ký gửi. Đây chủ yếu là chất nổ, chất cháy và nhiên liệu có thể đe dọa an toàn tàu bay.

Nhóm thứ ba gồm các vật phẩm được mang theo nhưng phải đáp ứng điều kiện. Điều kiện có thể là giới hạn số lượng, dung tích hoặc công suất pin, hay hình thức mang theo người, xách tay hoặc ký gửi. Có trường hợp phải được hãng hàng không chấp thuận hoặc phải thông báo cho người chỉ huy tàu bay. Danh mục mới bổ sung quy định với va-li gắn pin lithium.

Công an thông báo quan trọng cho tất cả người đi máy bay- Ảnh 1.

Ảnh: Bộ Công an

Công an thông báo quan trọng cho tất cả người đi máy bay- Ảnh 2.

Ảnh: Bộ Công an

Công an thông báo quan trọng cho tất cả người đi máy bay- Ảnh 3.

Ảnh: Bộ Công an

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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