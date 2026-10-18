Đang giữa đêm ngủ ngon giấc, ông Ngô (Bắc Kinh, Trung Quốc) tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Thấy cổ họng khô khốc, đắng ngắt, ông tiện tay mở tủ lạnh rót ngay một ly nước đá mát lạnh uống một hơi sạch bách để giải khát cho đã rồi trở lại giường nằm ngủ tiếp. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi đặt lưng xuống, một cơn đau thắt ngực dữ dội bộc phát. Cảm giác đau giằng xé như có đá nặng đè ép lên lồng ngực khiến ông nghẹt thở, ôm ngực vật lộn, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

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Người vợ ngày thường vốn ngủ rất sâu nhưng hôm nay thấy chồng trằn trọc, đau đớn cũng bất giác thức giấc. Thấy chồng tím tái, thở dốc bà liền hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Chẳng ngờ, khi đến được bệnh viện, đồng tử của ông Ngô đã bắt đầu giãn, tim ngừng đập và không thể hồi sức thành công. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim cấp.

Gia đình bàng hoàng không tin nổi sự thật vì ông Ngô trước giờ rất khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng nhói nhẹ ở ngực rồi tự hết nên luôn nghĩ do làm việc chân tay nặng nhọc, lại thích hút thuốc lá.

Phân tích về ca tử vong thương tâm này, bác sĩ Zhao Jing, Phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, ông Ngô vốn đã mang mảng xơ vữa trong động mạch mạch vành nhưng không đi khám nên không phát hiện. Còn cốc nước đá lấy từ tủ lạnh uống dồn dập lúc 2 giờ sáng chính là "kíp nổ" kinh hoàng.

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Cụ thể, nhiệt độ lạnh đột ngột kích thích thần kinh phế vị, làm toàn bộ mạch máu vành co thắt dữ dội, áp lực máu tăng vọt làm nứt vỡ mảng xơ vữa, hình thành huyết khối gây tắc nghẽn hoàn toàn dòng máu nuôi tim trong chớp mắt.

Bác sĩ cảnh báo: Khung giờ "tử thần" của hệ tuần hoàn

Theo bác sĩ Zhao, khoảng thời gian nửa đêm về sáng là lúc hệ tuần hoàn ở trạng thái cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm. Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể mất nước qua hô hấp và tuyến mồ hôi khiến độ nhớt của máu tăng cao, dòng máu chảy chậm lại. Đồng thời, nhịp tim và huyết áp lúc này đang ở mức "đáy" sinh lý, mạch máu đang giãn nở thả lỏng.

Khi gặp tác động nhiệt hoặc hóa chất mạnh đột ngột, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích quá mức, gây sốc tuần hoàn cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, có những loại đồ uống hay thực phẩm bình thường vô hại, khi dùng vào lúc này có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt là với những người có bệnh nền về tim mạch và mạch máu não mà không biết hoặc không kiểm soát tốt giống như ông Ngô.

Qua câu chuyện của ông Ngô, bác sĩ Zhao nhắc nhở, có 3 loại nước tuyệt đối không được đụng vào khi thức giấc giữa đêm dù bạn có "khát khô cổ":

- Nước lạnh: Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh sâu đột ngột khi cơ thể đang thả lỏng sẽ làm mạch máu co thắt cấp tính. Sự gia tăng áp lực máu đột ngột này là yếu tố nguy cơ trực tiếp kích phát cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim ở người có bệnh lý mạch máu tiềm ẩn.

- Nước muối đặc: Ban đêm, tốc độ bài tiết và chuyển hóa của thận giảm đáng kể. Việc dung nạp lượng natri cao khiến áp suất thẩm thấu trong máu tăng, kéo nước vào lòng mạch làm gia tăng thể tích tuần hoàn. Sự dao động huyết áp đột ngột về đêm này là yếu tố bất lợi cho người có tiền sử tăng huyết áp hay bệnh mạch vành.

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- Đồ uống nhiều đường: Các loại nước ngọt hay trà sữa chứa lượng đường cao làm tăng độ nhớt của máu. Trên nền dòng máu vốn đã lưu thông chậm do mất nước ban đêm, độ quánh tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ cản trở lưu thông và tạo điều kiện hình thành huyết khối tắc nghẽn.

Bác sĩ Triệu khuyến cáo, nếu đột ngột thức giấc ban đêm vì khô miệng, bạn nên tránh thói quen tìm đến nước đá hay uống quá nhanh. Lựa chọn an toàn nhất là nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm (khoảng 35 - 40 độ C) hoặc nước ở nhiệt độ phòng.

Việc nhấp từng ngụm nhỏ giúp niêm mạc họng dần hấp thụ độ ẩm, làm dịu cơn khát và hỗ trợ giảm độ quánh của máu một cách nhẹ nhàng mà không làm ảnh hưởng đến huyết áp hay gây kích thích co thắt mạch máu.

Nguồn và ảnh: China Times, Sohu