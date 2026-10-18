Nhỏ dầu gió vào giấy mang đến 5 công dụng bất ngờ, nhiều người tiếc vì không biết sớm

Dầu gió là món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, thường được sử dụng khi đau đầu, chóng mặt hoặc cần làm dịu cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, ít người để ý rằng mùi hương đặc trưng của dầu gió còn có thể được tận dụng trong một số mẹo sinh hoạt hằng ngày. Chỉ với một tờ giấy nhỏ và vài giọt dầu gió, bạn có thể thử áp dụng những cách đơn giản để cải thiện mùi ở giày dép, tủ quần áo hay nhà vệ sinh. Dưới đây là 5 công dụng đáng tham khảo của mẹo nhỏ này.

1. Nhỏ dầu gió vào giấy rồi đặt trong giày giúp át mùi hôi

Giày dép thường xuyên phải tiếp xúc với mồ hôi chân, đặc biệt sau những ngày đi lại nhiều hoặc khi thời tiết nóng ẩm. Nếu không được làm khô và vệ sinh thường xuyên, giày rất dễ xuất hiện mùi khó chịu, nhất là những đôi giày kín. Để tận dụng mùi hương của dầu gió, bạn có thể chuẩn bị một mẩu giấy sạch, nhỏ lên đó 2–3 giọt dầu gió rồi vo nhẹ thành viên nhỏ. Sau khi tháo giày, hãy đặt viên giấy vào bên trong và để qua một thời gian ngắn khi giày không được sử dụng. Mùi hương từ dầu gió có thể giúp át bớt mùi khó chịu, khiến giày có cảm giác dễ chịu hơn khi mở ra.

Cần lưu ý rằng cách này chỉ hỗ trợ khử mùi chứ không loại bỏ nguyên nhân gây mùi. Để giày luôn sạch sẽ, bạn vẫn nên phơi giày ở nơi thoáng gió, thay tất thường xuyên và vệ sinh lót giày định kỳ. Ngoài ra, cần lấy giấy ra trước khi mang giày và tránh để dầu tiếp xúc trực tiếp với da chân, bởi một số thành phần có thể gây kích ứng.

2. Nhỏ dầu gió vào giấy, đặt ở góc nhà để át mùi ẩm mốc

Vào những ngày mưa kéo dài hoặc thời tiết nồm ẩm, các góc nhà ít ánh sáng và kém thông thoáng thường xuất hiện mùi bí bách. Những vị trí khuất sau tủ, góc kho hay khu vực ít được sử dụng có thể càng dễ lưu lại mùi khó chịu. Với mẹo này, bạn hãy dùng một cuộn giấy hoặc đoạn giấy sạch, nhỏ vài giọt dầu gió lên bề mặt. Sau đó, đặt giấy ở một góc khuất, khô ráo và tránh xa tầm tay trẻ nhỏ, vật nuôi. Mùi hương đặc trưng của dầu gió có thể giúp át bớt mùi ẩm trong một không gian nhỏ, mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Dù vậy, cần phân biệt rõ giữa mùi ẩm và tình trạng nấm mốc thực sự. Dầu gió không có tác dụng hút ẩm hay xử lý nấm mốc trên tường, đồ gỗ và các bề mặt khác. Nếu phát hiện tường bị mốc, đồ đạc có dấu hiệu ẩm hoặc không khí trong nhà thường xuyên có mùi hôi, bạn nên tìm nguyên nhân gây ẩm, tăng cường thông gió và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng.

3. Nhỏ dầu gió vào giấy để giảm mùi khó chịu trong nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là khu vực dễ xuất hiện mùi khó chịu do độ ẩm cao, cống thoát nước hoặc việc vệ sinh chưa thường xuyên. Bên cạnh việc làm sạch định kỳ, một số gia đình còn sử dụng các sản phẩm tạo hương để không gian dễ chịu hơn. Bạn có thể thử nhỏ vài giọt dầu gió lên một mẩu giấy sạch, cuộn lại rồi đặt ở góc khô ráo, thông thoáng trong nhà vệ sinh. Mùi hương từ dầu gió có thể tạm thời lấn át một phần mùi khó chịu, nhất là trong những không gian nhỏ. Khi mùi dầu nhạt dần, bạn nên thay giấy mới thay vì tiếp tục nhỏ thêm quá nhiều dầu.

Lưu ý không đặt giấy ở nơi dễ bị nước bắn vào hoặc gần bồn cầu, khu vực thoát nước. Nếu nhà vệ sinh có mùi dai dẳng, đặc biệt là mùi bốc lên từ cống, bạn cần vệ sinh đường thoát nước và kiểm tra hệ thống thoát khí. Việc dùng dầu gió chỉ giúp tạo cảm giác dễ chịu tạm thời, không thể thay thế việc xử lý nguồn gây mùi.

4. Nhỏ dầu gió vào giấy rồi đặt trong tủ quần áo

Tủ quần áo đóng kín trong thời gian dài có thể tích tụ mùi bí bách, nhất là khi quần áo chưa khô hoàn toàn hoặc tủ được đặt ở nơi thiếu thông thoáng. Đây cũng là lý do nhiều người tìm đến các loại túi thơm hoặc sản phẩm tạo hương để giữ cho tủ luôn dễ chịu. Nếu muốn thử mẹo tận dụng dầu gió, bạn hãy chuẩn bị một mẩu giấy nhỏ, nhỏ lên đó 1–2 giọt dầu rồi đặt vào một góc tủ riêng biệt.

Nên để giấy trong một chiếc đĩa nhỏ hoặc vật đựng phù hợp, tránh để dầu thấm sang bề mặt gỗ, nhựa hay quần áo. Mùi hương có thể giúp át bớt mùi bí trong tủ, nhưng không nên kỳ vọng hiệu quả kéo dài như các sản phẩm chuyên dụng. Đặc biệt, dầu gió có thể để lại vết dầu trên vải và ảnh hưởng đến một số chất liệu nhạy cảm. Vì vậy, không đặt giấy đã thấm dầu trực tiếp lên quần áo, khăn hoặc chăn ga. Để tủ quần áo thơm tho lâu dài, bạn nên bảo đảm quần áo khô hoàn toàn trước khi cất, vệ sinh tủ định kỳ và mở cửa tủ để thông thoáng khi điều kiện cho phép.

5. Nhỏ dầu gió vào giấy để hỗ trợ xua đuổi côn trùng

Một công dụng khác thường được nhắc đến của dầu gió là tận dụng mùi hương để khiến một số loại côn trùng tránh xa khu vực đặt dầu. Mùi bạc hà hoặc các thành phần tinh dầu có trong một số sản phẩm có thể ảnh hưởng đến hành vi của côn trùng, tuy nhiên hiệu quả còn tùy thuộc vào công thức sản phẩm và từng loài. Cách làm khá đơn giản: nhỏ một vài giọt dầu gió lên mẩu giấy sạch, sau đó đặt giấy gần cửa sổ hoặc một góc phòng cần hạn chế côn trùng xuất hiện. Nên chọn vị trí thông thoáng, tránh đặt giấy trực tiếp lên đồ dùng và không để trẻ nhỏ hay vật nuôi tiếp xúc với giấy đã thấm dầu. Khi mùi hương không còn rõ, bạn có thể thu gom giấy cũ và vệ sinh khu vực đặt giấy.

Tất nhiên đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, để hạn chế muỗi, kiến hay các loại côn trùng khác, bạn nên giữ nhà cửa sạch sẽ, đậy kín thức ăn, loại bỏ nước đọng và sử dụng biện pháp kiểm soát côn trùng phù hợp. Đặc biệt, không sử dụng dầu gió thay cho thuốc diệt côn trùng chuyên dụng khi cần xử lý tình trạng nghiêm trọng.

Một vài lưu ý khi áp dụng mẹo nhỏ dầu gió vào giấy

Dù cách làm khá đơn giản, bạn vẫn nên sử dụng dầu gió với lượng nhỏ và đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Không đặt giấy đã thấm dầu gió gần bếp, nến, nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa; tránh để dầu tiếp xúc với mắt, da nhạy cảm và các bề mặt dễ bị hư hại. Cần đặc biệt thận trọng nếu trong nhà có trẻ nhỏ, mèo hoặc các vật nuôi khác, bởi một số thành phần trong dầu gió có thể gây hại khi nuốt phải hoặc tiếp xúc không phù hợp.