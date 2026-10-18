Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, sợ hãi đứng một góc: Có thể là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

| | Sống

Khi được người dân phát hiện, con chim đang ẩn nấp trong lùm cây, có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu, chỉ có thể đi và nhảy.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con chim cú lợn, đứng nép vào một góc trong trạng thái sợ hãi. Điều khiến người ta chú ý đặc biệt đó là việc con chim cú lợn đã bị ai đó cắt hết lông cánh, không thể bay và chỉ có thể đứng im một chỗ. Khi được người dân phát hiện, con chim có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu. Con vật xuất hiện khoảng 3 ngày tại hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM).

Ngay sau khi hình ảnh con chim cú lợn được chia sẻ, dân mạng không khỏi xôn xao, lo lắng cho con vật và chỉ trích người đã cắt hết lông con vật. Cú lợn trong dân gian có lời đồn thổi mang lại điểm xui nên có lẽ nhiều người không hiểu, lo lắng khi nhìn thấy con vật có thể khiến cuộc sống của mình ảnh hưởng. Sau khi được người dân phát hiện, con cú lợn bị cắt cánh đã được đưa đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, sợ hãi đứng một góc: Có thể là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm- Ảnh 1.

Con cú lợn bị cắt hết lông cánh, không thể bay. (Ảnh: Mạng xã hội)

Thông tin trên Tuổi Trẻ, chị Trần Uyên Như (trú tại TP.HCM) cho biết ngày 13/10, chị nhận được thông tin về một con chim cú lợn bị cắt hết lông cánh.

Chị Như cùng chồng mau chóng đến nơi lúc hơn 22h thì thấy con chim đang ẩn nấp trong lùm cây, có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu, chỉ có thể đi và nhảy. Sau khi tiếp cận và bắt được con chim, hai vợ chồng chị đưa đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Theo cập nhật từ phía chị Như, hiện cú lợn vẫn đang được bác sĩ thú y chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Một số người muốn đến thăm, nhưng chị chưa đồng ý vì con vật vẫn còn hoảng sợ.

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ thông tin thêm, khi xem hình ảnh con chim, một cán bộ kiểm lâm bước đầu nhận định đây có thể là loài cú lợn lưng xám, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Loài động vật quý chỉ được biết đến ở Việt Nam, từng xuất hiện ở Đà Lạt: Có "răng nanh" dài tới 4,5mm

Theo Hương Trà (T/H)

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vị bác sĩ đứng sau ca mổ chưa từng có tiền lệ, góp dấu ấn vào những bước tiến của y học Việt Nam

Vị bác sĩ đứng sau ca mổ chưa từng có tiền lệ, góp dấu ấn vào những bước tiến của y học Việt Nam Nổi bật

Cô gái SN 2000 đặt đồ ăn hết 10,4 triệu/tháng, giờ thuê người đến nhà nấu chỉ tốn 4 triệu

Cô gái SN 2000 đặt đồ ăn hết 10,4 triệu/tháng, giờ thuê người đến nhà nấu chỉ tốn 4 triệu Nổi bật

Từ 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi được nhận trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng: Áp dụng trong trường hợp nào?

Từ 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi được nhận trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng: Áp dụng trong trường hợp nào?

10:00 , 18/10/2026
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?

09:41 , 18/10/2026
Sau 45 ngày, hơn 99% dân số Việt Nam hoàn thành một việc quan trọng

Sau 45 ngày, hơn 99% dân số Việt Nam hoàn thành một việc quan trọng

08:59 , 18/10/2026
Giám đốc lương 169 triệu/tháng giờ đi bán hàng rong: Mỗi tháng phải trả 30,8 triệu nợ mua nhà, bán nhà thì lỗ 3,75 tỷ

Giám đốc lương 169 triệu/tháng giờ đi bán hàng rong: Mỗi tháng phải trả 30,8 triệu nợ mua nhà, bán nhà thì lỗ 3,75 tỷ

08:40 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên