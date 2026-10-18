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Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?

| | Sống

Đó là một câu hỏi kiến thức đời sống quen thuộc, đến mức người chơi gần như trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?- Ảnh 1.

Nhắc đến Ai Là Triệu Phú, nhiều khán giả Việt sẽ nhớ ngay chiếc ghế nóng đầy áp lực cùng những câu hỏi kiến thức khiến cả trường quay nín thở. Được phát triển từ format Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới, chương trình đưa người chơi vào hành trình trả lời lần lượt 15 câu hỏi với độ khó tăng dần. Thế nhưng, giữa hàng nghìn câu hỏi đã đi qua trong nhiều năm phát sóng, bạn có bao giờ tò mò câu hỏi đầu tiên của chương trình có nội dung như thế nào?

Số đầu tiên của Ai Là Triệu Phú lên sóng vào ngày 4 tháng 1 năm 2005 dưới sự dẫn dắt của MC, nhà báo Lại Văn Sâm. Người chơi đầu tiên ngồi lên ghế nóng trong số này là anh Nguyễn Đức Thắng, đến từ Hà Nội. Và câu hỏi đầu tiên anh nhận được cũng chính là câu hỏi chính thức đầu tiên trong lịch sử chương trình.

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đức Thắng là người chơi đầu tiên trong lịch sử Ai Là Triệu Phú

Câu hỏi ấy là "Ở phương Tây, ai là người phân phát quà cho trẻ em qua ống khói?", với bốn đáp án lần lượt là A. Cô tiên mùa xuân, B. Ông già Nô-en, C. Công chúa TuyếtD. Con tuần lộc. Đây là một câu hỏi rất quen thuộc, nên anh Thắng đã nhanh chóng vượt qua mà gần như không cần suy nghĩ.

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?- Ảnh 3.

Câu hỏi đầu tiên anh Thắng phải đối diện có giá trị 100.000 đồng

Thực ra, trước khi đối diện với câu hỏi về ông già Nô-en này, anh Thắng đã phải vượt qua một vòng thi khác để giành quyền ngồi vào ghế nóng. Theo đó, ở những năm đầu, mỗi lượt chơi của Ai Là Triệu Phú đều mở màn bằng phần thi Bấm bàn phím nhanh.

10 ứng viên cùng trả lời một câu hỏi sắp xếp trên hệ thống máy tính đặt tại trường quay, nơi hiển thị câu hỏi và bốn đáp án A, B, C, D. Trong vòng 20 giây, các ứng viên phải bấm bốn đáp án theo đúng thứ tự, sau đó MC sẽ công bố thứ tự đúng và kiểm tra kết quả. Người trả lời đúng và nhanh nhất, tính đến phần trăm giây, sẽ trở thành người chơi chính và được ngồi lên ghế nóng đối diện MC.

Ở số phát sóng đầu tiên, câu hỏi dành cho các ứng viên là "Hãy sắp xếp các ngày lễ sau theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ ngày lễ sớm nhất trong năm!", với các lựa chọn gồm A. Ngày quốc tế lao động, B. Ngày lễ tình yêu, C. Ngày phụ nữ Việt Nam D. Giáng Sinh. Thứ tự đúng là Ngày lễ tình yêu, Ngày quốc tế lao động, Ngày phụ nữ Việt Nam và cuối cùng là Giáng sinh, tương ứng với B, A, C, D. Anh Nguyễn Đức Thắng đã bấm đúng và nhanh nhất câu này, nhờ đó giành quyền trở thành người chơi đầu tiên ngồi lên ghế nóng.

Vòng Bấm bàn phím nhanh được duy trì từ khi chương trình lên sóng cho đến hết năm 2017. Sang năm 2018, phần thi này chính thức bị loại bỏ, thay vào đó là quy tắc "xếp hàng", khi người chơi được xếp thứ tự theo bản đăng ký và lần lượt được MC gọi vào trường quay.

Người đầu tiên dẫn Ai Là Triệu Phú: Tốt nghiệp Ngôn ngữ Hindi, sống trong căn nhà 40m2 ở Hà Nội

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

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