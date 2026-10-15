Quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân của Ai Là Triệu Phú: Người nhận có bao nhiêu giây để đưa ra đáp án?

Trong Ai Là Triệu Phú, bên cạnh kiến thức và khả năng suy luận của người chơi, các quyền trợ giúp cũng có thể tạo nên bước ngoặt cho cuộc chơi. Một trong số đó là “Gọi điện thoại cho người thân”, cho phép thí sinh kết nối với một người đã đăng ký trước để nhờ hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó.

Theo thông tin giới thiệu luật chơi, người được gọi có 30 giây để nghe câu hỏi và đưa ra câu trả lời hoặc gợi ý cho người chơi. Đây là khoảng thời gian khá ngắn, đòi hỏi người ở đầu dây bên kia phải nhanh chóng nắm bắt nội dung, huy động kiến thức và đưa ra lựa chọn. Trong tình huống này, chỉ cần mất thời gian hỏi lại hoặc trao đổi lan man, cơ hội trợ giúp có thể trôi qua trước khi đáp án được đưa ra.

Thực tế, chương trình từng ghi nhận trường hợp người được gọi chỉ mất 3 giây để đưa ra đáp án chính xác. Trong số phát sóng được VTV đưa tin ngày 10/3/2023, người chơi Trần Vĩnh Hưng, đến từ Thanh Hóa, gặp câu hỏi về tác giả tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo. Khi phân vân giữa hai phương án và không nhận được câu trả lời chắc chắn từ vợ, anh quyết định sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân, cụ thể là người bạn học tên Mạnh Linh.

Chương trình từng ghi nhận trường hợp người được gọi chỉ mất 3 giây để đưa ra đáp án chính xác

Ngay khi nghe câu hỏi, Mạnh Linh đã đưa ra đáp án đúng chỉ sau 3 giây. Màn trợ giúp nhanh chóng khiến khán giả phải trầm trồ, bởi người được gọi không cần sử dụng hết khoảng thời gian cho phép mà vẫn giải quyết được câu hỏi. Trường hợp này cũng cho thấy lợi thế của việc lựa chọn người trợ giúp có kiến thức phù hợp và khả năng phản ứng nhanh trong tình huống áp lực thời gian.

Không chỉ quyền “Gọi điện thoại cho người thân”, mốc thời gian 30 giây còn xuất hiện ở một hình thức trợ giúp khác của Ai Là Triệu Phú. Khi chương trình đưa quyền trợ giúp “Nhà thông thái” vào phiên bản phát sóng năm 2020, hai người có kiến thức rộng hoặc chuyên môn phù hợp sẽ ngồi trong phòng riêng và có 30 giây để nghe câu hỏi, đưa ra câu trả lời mà không sử dụng thiết bị tra cứu. Dù có cùng giới hạn thời gian, đây là hình thức trợ giúp khác với việc gọi điện cho người thân.

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