Từ 1/7/2026, trúng xổ số nhiều lần trong năm có bị cộng dồn để tính thuế hay không?

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số nhiều lần trong năm cần lưu ý cách xác định thu nhập tính thuế theo quy định mới.

Câu 1: Từ ngày 01/07/2026, trúng xổ số nhiều lần trong năm có bị cộng dồn để tính thuế TNCN không?

A. Phải cộng dồn tất cả các đợt trúng

B. Không cộng dồn, tính theo từng tờ vé ✔

C. Chỉ cộng dồn nếu cùng một công ty

D. Tùy thuộc vào tổng giá trị tiền thưởng

Giải thích:

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP, tiền trúng thưởng xổ số nhiều lần trong năm không bị cộng dồn.

Thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên phần giá trị tiền thưởng vượt 20 triệu đồng trên từng tờ vé xổ số trong mỗi đợt quay thưởng.

Đáp án đúng là: B. Không cộng dồn, tính theo từng tờ vé

Câu 2: Căn cứ tính thuế TNCN đối với từng vé xổ số trúng thưởng từ ngày 01/07/2026 là gì?

A. Phần tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng

B. Phần tiền thưởng vượt trên 15 triệu đồng

C. Phần tiền thưởng vượt trên 20 triệu đồng ✔

D. Toàn bộ tổng số tiền thưởng nhận được

Giải thích:

Căn cứ Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập tính thuế đối với tiền trúng thưởng là phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng.

Quy định này áp dụng cho từng tờ vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng với thuế suất cố định là 10%.

Đáp án đúng là: C. Phần tiền thưởng vượt trên 20 triệu đồng

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 mang đến thay đổi đáng chú ý đối với người có thu nhập từ trúng thưởng. (Ảnh: Thư viện Pháp luật)

Câu 3: Một người trúng 2 vé xổ số khác đợt, mỗi vé 20 triệu đồng thì nộp bao nhiêu thuế?

A. Nộp 0 đồng tiền thuế ✔

B. Nộp 1 triệu đồng tiền thuế

C. Nộp 2 triệu đồng tiền thuế

D. Nộp 4 triệu đồng tiền thuế

Giải thích:

Do mỗi vé xổ số có giá trị tiền thưởng 20 triệu đồng, không vượt quá ngưỡng chịu thuế 20 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Nên dù tổng tiền thưởng trong năm là 40 triệu đồng, người trúng giải vẫn không phải nộp bất kỳ khoản thuế thu nhập cá nhân nào.

Đáp án đúng là: A. Nộp 0 đồng tiền thuế

Câu 4: Trường hợp trúng 1 vé 50 triệu và 1 vé 30 triệu thì tổng thuế TNCN phải nộp là bao nhiêu?

A. 2 triệu đồng

B. 3 triệu đồng

C. 4 triệu đồng ✔

D. 5 triệu đồng

Giải thích:

Vé 50 triệu đồng chịu thuế phần vượt 30 triệu đồng (x 10% = 3 triệu đồng). Vé 30 triệu đồng chịu thuế phần vượt 10 triệu đồng (x 10% = 1 triệu đồng).

Tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế phải nộp cho cả hai lần trúng thưởng là 4 triệu đồng.

Đáp án đúng là: C. 4 triệu đồng

Câu 5: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với tiền trúng thưởng xổ số là khi nào?

A. Khi công ty xổ số chi trả tiền thưởng ✔

B. Khi người chơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

C. Khi vé xổ số được phát hành ra thị trường

D. Khi kết quả đợt quay thưởng được công bố

Giải thích:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức trả thu nhập cho người trúng thưởng.

Do đó, cơ quan chi trả thưởng sẽ thực hiện khấu trừ thuế trực tiếp ngay khi thực hiện thanh toán tiền thưởng cho cá nhân.

Đáp án đúng là: A. Khi công ty xổ số chi trả tiền thưởng