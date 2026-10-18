Giám đốc lương 169 triệu/tháng giờ đi bán hàng rong: Mỗi tháng phải trả 30,8 triệu nợ mua nhà, bán nhà thì lỗ 3,75 tỷ

Chen Lutong - Người phụ nữ 45 tuổi ở Trung Quốc, từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt không ít bạn bè, người quen. Cô có công việc ổn định, từng là giám đốc của một công ty bất động sản ở Trung Quốc, với mức lương lên tới 45.000 NDT/tháng (khoảng 169 triệu đồng). Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Chen Lutong lại có phần đáng lo.

Sau khi bị sa thải trong giai đoạn ngành bất động sản suy thoái, cô đã gửi hơn 100 hồ sơ xin việc nhưng chẳng có chỗ nào nhận. Cuối cùng, Chen Lutong quyết định đẩy xe ra đường bán trái cây, khoai lang nướng và ngô để kiếm sống. Vì bên cạnh chi phí sinh hoạt, cô vẫn đang phải gánh khoản nợ mua nhà, mỗi tháng phải trả 8.000 NDT (khoảng 30 triệu đồng).

Chen Lutong hiện tại chỉ có thể kiếm tiền từ công việc bán hàng rong

Mua nhà 11,1 tỷ đồng ở đỉnh cao sự nghiệp

Năm 2019 khi vừa được thăng chức lên làm Giám đốc công ty BĐS, Chen Lutong quyết định mua căn hộ 110m2 tại Thiên Tân (Trung Quốc) với giá 2,96 triệu NDT (khoảng 11,1 tỷ đồng). Cô tự bỏ ra hơn 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) làm tiền trả trước, đồng thời xoay xở thêm tiền từ người thân, đồng nghiệp và vay ngân hàng hơn 2 triệu NDT (trên 7,5 tỷ đồng). Khi ấy, công việc vẫn thuận lợi nên cô tin rằng thu nhập trong tương lai đủ để trang trải khoản vay.

Ở thời điểm đó dù kiếm được nhiều tiền, phần lớn thu nhập của Chen được dành để trả nợ và các khoản đã vay trước đó. Cứ khoảng 3 tháng, cô tích lũy được 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) là lại dồn hết để trả nợ.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến cuối năm 2022 khi thị trường BĐS Trung Quốc bắt đầu giảm nhiệt. Công ty thu hẹp hoạt động và Chen nằm trong diện bị cắt giảm nhân sự. Ban đầu, cô vẫn có tiền tiết kiệm và khoản bồi thường nghỉ việc nên chưa rơi vào tình trạng quá khó khăn. Cô thử chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên MXH, nhưng sau khoảng một năm, công việc không mang lại kết quả đáng kể, trong khi số tiền tích lũy ngày càng cạn.

Năm 2024, Chen quay lại tìm việc và gửi hơn 100 hồ sơ tới các doanh nghiệp. Mức lương kỳ vọng của cô giảm dần từ 45.000 NDT/tháng (khoảng 169 triệu đồng) xuống 30.000 NDT/tháng (khoảng 113 triệu đồng), rồi 20.000 NDT/tháng (khoảng 75 triệu đồng), nhưng cơ hội vẫn hạn chế.

Không tìm được việc, đành phải đi bán hàng rong kiếm sống

Tháng 10/2025, Chen quyết định không thể chờ đợi thêm nên bắt đầu bán hàng rong gần ga tàu điện ngầm. Cô từng bán đồ xiên nhúng, khoai lang nướng, ngô nướng, lê nướng và nước cam ép trước khi chuyển sang kinh doanh trái cây. Thời gian đầu, cô ngại gặp người quen đến mức chặn bạn bè, họ hàng trên MXH.

Gánh hàng rong của cựu Giám đốc công ty BĐS

Hàng ngày, Chen phải dậy từ khoảng 5 giờ sáng để đi chợ đầu mối, so sánh giá giữa các quầy, mặc cả từng đồng và tính toán chi phí bao bì, vận chuyển,... Chẳng hạn, một cân dưa hấu mua vào với giá 2,4 NDT (9.000 đồng) và bán ra 3,5 NDT (13.000 đồng) không đồng nghĩa cô có lãi, bởi sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thực tế chẳng còn bao nhiêu.

Chen đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.000 NDT/ngày (khoảng 3,75 triệu đồng) để có thêm tiền trả nợ. Thế nhưng, những ngày bán được hơn 1.000 NDT chỉ xuất hiện vài lần; có buổi tối, tổng doanh thu của cô chỉ đạt 33 NDT (khoảng 124.000 đồng). Do trái cây nhanh hỏng khi trời nóng, cô phải điều chỉnh lượng hàng nhập, tranh thủ bán từ buổi sáng và giảm giá những sản phẩm còn tồn vào cuối ngày.

Trong khi đó, căn nhà tại Thiên Tân (Trung Quốc) vẫn kéo theo khoản trả góp 8.000 NDT/tháng (khoảng 30,8 triệu đồng). Khi tiền tiết kiệm của Chen cạn kiệt, cha mẹ cô phải hỗ trợ trả nợ. Người cha đã 70 tuổi thậm chí quay lại làm công việc vệ sinh để phụ giúp con gái. Chen từng cân nhắc bán nhà, nhưng giá bất động sản đã giảm hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,75 tỷ đồng) so với thời điểm mua, khiến cô không muốn bán lỗ.

Ở tuổi 45, Chen vẫn tiếp tục bán hàng rong và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Từ vị trí giám đốc với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng đến việc đứng bên xe hàng rong chờ khách, cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể. Điều chưa thay đổi là khoản vay mua nhà vẫn đến hạn đều đặn, buộc cô phải duy trì nguồn thu ngay cả khi công việc hiện tại không đem lại mức lợi nhuận như kỳ vọng.

(Nguồn: China Digital Times)