Khởi tố chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Sắc và chủ quán cà phê Lê Thị Loan

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Công an xã Tiên Trang triệt phá thành công 2 điểm mua bán dâm hoạt động núp bóng dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ và quán cà phê trên địa bàn xã.

Trước đó, vào đêm 3/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Tiên Trang tiến hành kiểm tra hành chính bất ngờ đối với nhà nghỉ Xuân Sắc, địa chỉ tại thôn Sơn Phượng, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 106 và phòng 108 của nhà nghỉ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Giữa chủ nhà nghỉ là Nguyễn Thị Sắc và các đối tượng bán dâm có thỏa thuận ăn chia tiền dịch vụ. Theo đó, nếu khách mua dâm với giá 400.000 đồng, Sắc và gái bán dâm sẽ chia đôi.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh cà phê "Hải Loan" nằm ngay kế bên nhà nghỉ Xuân Sắc do bà Lê Thị Loan, sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng ngủ thứ hai, lực lượng công an phát hiện một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, gồm khách mua dâm Lê Văn Đ. (SN 1991, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và gái bán dâm Lô Thị Th. (SN 1979, trú tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình xác minh cho thấy, vào khoảng đầu tháng 8/2026, biết Lô Thị Th. không có công việc ổn định, Lê Thị Loan đã chủ động trao đổi, lôi kéo Th. đến bán dâm tại quán cà phê của mình. Cả hai thống nhất mỗi lượt mua bán dâm có giá 300.000 đồng, trong đó Th. được hưởng 200.000 đồng, Loan hưởng 100.000 đồng và chịu toàn bộ các chi phí.

Theo quy định của Loan, mỗi khi có khách đến hỏi mua dâm, Th. phải được sự đồng ý của chủ quán mới được tiếp khách và Loan là người trực tiếp thu tiền, sau khi kết thúc mới thanh toán lại phần tiền cho Th.

Các đối tượng liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng Nguyễn Thị Sắc và Lê Thị Loan về Tội chứa mại dâm. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, các cơ sở kinh doanh và chính quyền cơ sở cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật:

Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn), quán cà phê và các dịch vụ nhạy cảm khác, tuyệt đối không dung túng, che giấu hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán dâm, tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức.

Người quản lý, chủ cơ sở kinh doanh phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo tạm trú, lưu trú cho khách; thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ cơ sở, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh; kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động mua bán dâm.

Khi phát hiện các cơ sở kinh doanh, tụ điểm có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm, chứa chấp tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời triệt phá, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.