“Cháo gà, cháo bò, cháo heo, cháo vịt: Đâu là loại cháo khác với còn lại?” - Câu hỏi gây lú tại Ai Là Triệu Phú

Nhắc đến Ai Là Triệu Phú, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu hỏi kiến thức tưởng chừng quen thuộc nhưng khi ngồi vào ghế nóng mới thấy chẳng dễ trả lời chút nào. Một trong số đó là câu hỏi từng xuất hiện trên chương trình vào năm 2018, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vì cách đặt vấn đề quá dễ gây lú.

Cụ thể, người chơi được yêu cầu trả lời câu hỏi: “Đâu là loại cháo khác với các món còn lại?” Bốn phương án được đưa ra lần lượt là A. Cháo gà, B. Cháo bò, C. Cháo heo và D. Cháo vịt.

Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ bụng: Có gì mà phải xoắn? Cả bốn đều là những món cháo quen thuộc, tên gọi cũng cùng một cấu trúc, đều liên quan đến các loại động vật. Cháo gà thì nấu với thịt gà, cháo bò có thịt bò, cháo vịt có thịt vịt, vậy cháo heo chẳng phải cũng được nấu từ thịt heo hay sao?

Thế nhưng, chính suy nghĩ tưởng như hợp lý ấy lại khiến câu hỏi trở nên hóc búa. Nếu chỉ nhìn vào nguyên liệu, cả bốn đáp án đều có vẻ chẳng khác biệt gì đáng kể. Người chơi và khán giả vì thế phải tìm một cách lý giải khác để xác định đâu mới là phương án cần chọn.

Câu hỏi tại Ai Là Triệu Phú khiến người chơi lẫn cộng đồng mạng bối rối (Ảnh: MXH)

Câu hỏi sau đó được chia sẻ lại trên mạng xã hội, kéo theo nhiều cuộc tranh luận. Không ít người cho rằng cả bốn loại cháo đều giống nhau về cách gọi, chỉ khác nguyên liệu chính. Một số người khác lại cố tìm điểm khác biệt trong cách chế biến hoặc ý nghĩa của từng tên gọi nhưng càng nghĩ càng thấy rối.

Thậm chí, nhiều khán giả còn đùa rằng nếu gặp câu này trên ghế nóng, họ có thể phải dùng quyền trợ giúp ngay lập tức. Bởi rõ ràng, đây không phải câu hỏi đòi hỏi kiến thức cao siêu hay hiểu biết chuyên môn sâu, nhưng lại khiến người ta dễ mắc bẫy vì quá tập trung vào nghĩa quen thuộc của các từ.

Vậy đáp án chính xác là gì?

Theo lời giải được đưa ra sau chương trình, đáp án chính xác là C. Cháo heo.

Lý do nằm ở cách hiểu tên gọi. Cháo gà là cháo được nấu từ thịt gà, cháo bò được nấu từ thịt bò và cháo vịt được nấu từ thịt vịt. Trong khi đó, theo cách lý giải của câu hỏi, “cháo heo” lại được hiểu là một loại cháo dành cho heo ăn, chứ không phải món cháo được nấu từ thịt heo.

Nếu muốn gọi món cháo nấu từ thịt heo, người ta thường dùng những cách gọi như cháo thịt heo hoặc cháo sườn, cháo lòng, tùy nguyên liệu và cách chế biến. Chính sự khác biệt về cách hiểu này khiến cháo heo trở thành đáp án tách biệt với ba phương án còn lại.

Điều thú vị là câu hỏi không nằm ở việc phân biệt nguyên liệu hay công thức nấu ăn, mà ở cách diễn giải tên gọi. Khi mặc định cả bốn đáp án đều chỉ những món cháo được nấu từ thịt của con vật tương ứng, người nghe rất dễ bỏ qua khả năng “cháo heo” được hiểu theo nghĩa thức ăn dành cho heo.

Đây cũng là lý do câu hỏi gây tranh cãi suốt một thời gian dài. Một bên cho rằng đáp án có thể suy ra từ cách chơi chữ, bên còn lại cảm thấy cách gọi “cháo heo” trong đời sống thường ngày vẫn hoàn toàn có thể được hiểu là cháo nấu từ thịt heo. Nếu không có lời giải thích đi kèm, người trả lời rất dễ suy luận theo thói quen sử dụng ngôn ngữ của mình.

Câu hỏi sau đó cũng được sử dụng trong chương trình Nhanh Như Chớp (Ảnh chụp màn hình)

Dẫu vậy, xét theo logic mà chương trình đưa ra, cháo heo là phương án khác biệt. Câu hỏi này cho thấy đôi khi thứ khiến chúng ta mắc kẹt không phải vì thiếu kiến thức, mà vì quá quen với một cách hiểu nên không nghĩ đến khả năng khác.

Và đúng như câu nói vui “dễ như ăn cháo”, món ăn tưởng chẳng có gì phức tạp lại trở thành một câu đố khiến dân tình tranh luận rôm rả. Nếu được hỏi lại hôm nay, bạn có chọn ngay đáp án C hay vẫn phải ngồi nghĩ thêm vài phút?