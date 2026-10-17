Huỳnh Như - cô gái 5 lần giành Quả bóng Vàng vừa bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày 17/10, tiền đạo Huỳnh Như – đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đây là kết quả của quá trình miệt mài nghiên cứu, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp và chuẩn bị hành trang vững chắc cho giai đoạn hậu "quần đùi áo số" của chân sút sinh năm 1991.

Cột mốc mới của Huỳnh Như (Ảnh: FBNV)

Trong đề tài nghiên cứu cao học, Huỳnh Như chọn phân tích và đánh giá hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của CLB nữ TP.HCM - nơi cô gắn bó trọn vẹn sự nghiệp đỉnh cao tại Việt Nam. Sau khi nhận bằng cử nhân vào năm 2024, việc hoàn thành chương trình thạc sĩ thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị cho tương lai. Bổ sung tri thức chuyên môn giúp Huỳnh Như sẵn sàng đảm nhận các vai trò mới như huấn luyện viên hay giảng viên thể thao sau khi giải nghệ. Huy Như bày tỏ sự tri ân tới thầy cô, đồng đội, gia đình và khẳng định tinh thần "học, học nữa, học mãi" để an tâm hơn khi khép lại sự nghiệp thi đấu.

Ngoài Huỳnh Như, 2 cầu thủ là Trần Thị Thảo và Đoàn Thị Ngọc Phượng của CLB TPHCM cũng hoàn thành luận văn thạc sĩ (Ảnh: FBNV)

Niềm đam mê trái bóng tròn của Huỳnh Như bắt đầu từ những trận đấu phủi cùng các bạn nam ở quê nhà. Gia nhập lò đào tạo trẻ TP.HCM từ năm 16 tuổi, cô nhanh chóng khẳng định tài năng nhờ tư duy chiến thuật sắc sảo, khả năng dứt điểm đa dạng và tố chất thủ lĩnh điềm tĩnh. Huỳnh Như trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 5 Quả bóng vàng Việt Nam, giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG với 70 pha lập công sau 124 lần ra sân.

Huỳnh Như tự tin trình bày luận văn trước hội đồng (Ảnh: FBNV)

Ở cấp độ đội tuyển, Huỳnh Như là thủ lĩnh tinh thần cùng tuyển nữ Việt Nam thiết lập kỷ nguyên thống trị với 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch AFF Cup 2019 và tạo nên lịch sử khi giành vé tham dự VCK FIFA Women's World Cup 2023. Ở cấp câu lạc bộ, cô cùng CLB nữ TP.HCM thống trị các giải quốc nội và tiến vào bán kết AFC Champions League nữ.

Đặc biệt, giai đoạn 2022/2024 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha khoác áo Lank FC, trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu. Tại đây, cô liên tục ghi bàn và kiến tạo, trở thành trụ cột quan trọng giúp Lank FC trụ hạng thành công tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Ở đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Như đang là cầu thủ nữ sở hữu thành tích đồ sộ nhất, đồng thời cũng là cầu thủ nữ xuất ngoại thành công nhất từ trước đến này (Ảnh: FBNV)

Tấm bằng thạc sĩ Giáo dục thể chất không chỉ minh chứng cho nghị lực vượt khó của Huỳnh Như trên cả sân cỏ lẫn con đường học vấn, mà còn hứa hẹn giúp bóng đá Việt Nam sở hữu một nhà quản lý, huấn luyện viên tài năng trong tương lai.