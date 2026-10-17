4 thói quen tưởng bình thường nhưng chỉ đứa trẻ thực sự thông minh mới có

Trong quá trình nuôi dạy con cái, bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi và có tư duy nhạy bén. Tuy nhiên, ranh giới giữa một đứa trẻ học vẹt, nhớ nhanh nhất thời với một đứa trẻ thực sự sở hữu trí thông minh bẩm sinh và sức bật lâu dài lại không hề dễ nhận biết nếu chỉ nhìn qua điểm số hay vài bài kiểm tra trường lớp.

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ có nền tảng tư duy tốt, tiếp thu kiến thức nhanh và dễ dàng thích nghi với mọi môi trường xung quanh thường bộc lộ những nét tính cách rất đặc trưng qua các hành vi sinh hoạt đời thường. Nếu cha mẹ tinh ý quan sát, chỉ cần thông qua những thói quen giao tiếp, cách con đối diện với nghịch cảnh hay cách con tương tác với thế giới xung quanh là đã có thể nhìn thấy rõ 4 phẩm chất vượt trội dưới đây.

1. Luôn thích hỏi "Vì sao"

Kiểu trẻ này giống như một cuốn bách khoa toàn thư biết đi với mười vạn câu hỏi vì sao. "Tại sao trời lại tối?"/ "Tại sao cá có thể thở dưới nước?", "Tại sao hoa lại có mùi thơm?"... Những câu hỏi của con đôi khi có thể khiến bạn thấy phiền, thậm chí hỏi nhiều đến mức khiến bạn muốn phát cáu.

Thế nhưng xin bạn đừng vội gạt đi. Trí tò mò chính là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy một người học tập suốt đời. Việc đứa trẻ thích hỏi "Vì sao" chứng tỏ con đang chủ động tư duy, đang dùng bộ não nhỏ bé của mình để khám phá thế giới xung quanh.

Những đứa trẻ thông minh bẩm sinh luôn tràn đầy hiếu kỳ, con không dừng lại ở việc biết "Đây là cái gì" mà muốn hiểu rõ "Tại sao lại như thế". Sự truy vấn này chính là điểm khởi đầu của năng lực sáng tạo. Bậc làm cha làm mẹ như chúng ta hoàn toàn có thể cùng con đồng hành để tìm kiếm câu trả lời.

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2. Gặp khó khăn không dễ dàng bỏ cuộc

Nhiều đứa trẻ ghép tranh không được là ném đồ, xếp gỗ bị lệch là òa khóc, lắp mô hình thử hai lần chưa xong đã vội gọi bố mẹ vào giúp.

Đứa trẻ thông minh thì hoàn toàn ngược lại. Khi gặp chuyện khó, con luôn muốn thử lại thêm một lần nữa, cho dù cuối cùng vẫn chưa thành công. Tính kiên trì bền bỉ này còn quan trọng hơn cả chỉ số IQ. Đường đời phía trước còn rất dài, điều quyết định một người có thể đi xa đến đâu thường nằm ở chỗ sau khi vấp ngã có đủ dũng khí để đứng dậy hay không. Mỗi khi con nản lòng muốn bỏ cuộc, bạn đừng vội vàng ra tay làm hộ, hãy dành cho con thật nhiều sự khích lệ.

3. Biết diễn đạt câu chuyện một cách rõ ràng, rành mạch

Đừng xem nhẹ khả năng diễn đạt khúc chiết của một đứa trẻ. Nếu một đứa bé có thể kể lại rành mạch rằng hôm nay ở lớp mầm non con chơi với ai, đã xảy ra chuyện gì, vì sao con vui hay không vui, điều đó chứng tỏ tư duy logic, năng lực sắp xếp ngôn từ và nhận thức cảm xúc của con đang cùng phát triển song hành. Yếu tố này liên quan trực tiếp đến việc sau này khi đi học con có tiếp thu được bài giảng hay không, có biết cách giao tiếp hiệu quả với thầy cô và bạn bè hay không.

Ngay cả nhiều người lớn nói năng đôi khi vẫn trước sau lộn xộn, nên một đứa trẻ làm được điều này thực sự không hề đơn giản. Bình thường tôi vẫn hay có thói quen cùng con chơi trò "Hôm nay có chuyện gì", mỗi người kể một việc theo đúng thứ tự trước sau. Con kể chưa rõ ràng cũng không sao, tôi sẽ hỏi thêm "Rồi sau đó thế nào?", "Chuyện này xảy ra trước hay việc kia có trước?". Cứ dần dà như thế, con sẽ tự học được cách trình bày mọi việc đâu ra đấy.

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4. Rất biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân

"Mẹ ơi, con đang tức giận"/ "Bố ơi, con thấy hơi buồn"..., những đứa trẻ có thể nói ra chính xác cảm nhận của bản thân như thế này thường sở hữu chỉ số EQ rất cao. Con không kìm nén ấm ức, không tự dằn vặt nội tâm, biết dùng lời nói để diễn tả cảm xúc thay vì chỉ biết khóc lóc ăn vạ để giải tỏa. Đứa trẻ như vậy sẽ có nội tâm vững vàng hơn, đồng thời cũng dễ dàng nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ từ người khác.

Một số phụ huynh thường cấm con không được khóc, không được cáu kỉnh, kết quả là khi lớn lên đứa trẻ thậm chí không hiểu nổi bản thân đang gặp vấn đề gì, càng không biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực. Những cha mẹ khôn khéo sẽ luôn gợi mở để con nói ra cảm xúc của mình: "Bây giờ con đang thấy rất thất vọng phải không?", "Vừa rồi con thấy sợ hãi đúng không nào?"... Khi con bộc lộ cảm xúc, xin hãy đón nhận trước rồi mới hướng dẫn sau. Hãy ôm con và nói: "Bố mẹ biết con đang buồn, bố mẹ ôm con một cái nhé, giờ chúng ta cùng nghĩ xem nên làm thế nào".

Một đứa trẻ thực sự thông minh sẽ luôn hiếu kỳ với thế giới, kiên trì trước khó khăn, mạch lạc trong diễn đạt và có sự tự nhận thức rõ ràng về bản thân. Nếu con bạn may mắn sở hữu những đặc điểm này thì thực sự rất đáng mừng, việc bạn cần làm chỉ là tiếp tục cho con đủ không gian cùng sự kiên nhẫn để đồng hành cùng con khôn lớn.

Nếu con chưa bộc lộ trọn vẹn những nét tính cách trên, bạn cũng không cần phải nóng vội hay lo lắng. Hãy bắt đầu thay đổi từ từng tương tác nhỏ mỗi ngày: tích cực phản hồi trí tò mò của con, cổ vũ sự kiên trì, lắng nghe con chia sẻ và đón nhận mọi cảm xúc. Đứa trẻ sẽ dần dần bộc lộ những điểm sáng của riêng mình để vững vàng bước đi thật xa trên chặng đường tương lai.

Theo Sohu