Xôn xao thông tin người mẹ mang nhóm máu này, con cái sẽ thông minh hơn: Giới khoa học đã có câu trả lời rõ ràng từ lâu!

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm phụ huynh và nhiều tài khoản mạng xã hội rộ lên quan điểm: “Mẹ mang nhóm máu O sẽ sinh con thông minh hơn”. Thậm chí, không ít nội dung còn cố tình lồng ghép các thuật ngữ y khoa phức tạp như “diện tích chất xám lớn hơn” hay “thể tích hồi hải mã cao hơn” để tăng tính thuyết phục. Luồng thông tin này khiến người thì tự mãn, kẻ lại thêm lo âu vô cớ. Tuy nhiên, liệu nhóm máu có thực sự mang tính quyết định đối với trí tuệ của một đứa trẻ?

Giới khoa học từ lâu đã có câu trả lời rõ ràng

Mối liên hệ giả định giữa nhóm máu và trí thông minh đã được các nhà nghiên cứu đưa vào tầm ngắm từ gần một thế kỷ trước:

Năm 1932: Một nghiên cứu tại Nhật Bản trên 181 học sinh được phân chia theo nhóm máu, lấy kết quả học tập làm thước đo năng lực trí tuệ. Kết quả cho thấy sự phân bổ học lực giữa các nhóm máu hoàn toàn trùng khớp với phân phối ngẫu nhiên; không tồn tại mối liên hệ nào giữa nhóm máu và trí tuệ.

Ảnh minh họa

Năm 1988: Một cuộc khảo sát quy mô trên 1.184 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng kết luận nhóm máu không có mối tương quan nào với mức độ chỉ số thông minh (IQ).

Năm 2023: Nghiên cứu trên 240 sinh viên y khoa tại Pakistan sử dụng Thang đo trí tuệ Stanford-Binet trên 5 chiều kích nhận thức. Hệ số tương quan giữa nhóm máu và năng lực nhận thức chỉ dao động từ 0,08 đến 0,12 – con số khẳng định nhóm máu không thể là chỉ số dự báo năng lực trí tuệ.

Nền tảng phổ biến khoa học chính thống Khoa học Trung Quốc (Science China) cũng từng phát đi đính chính: Trí thông minh và nhóm máu không hề có mối liên hệ mật thiết nào. Mọi luận điểm cho rằng “trẻ có mẹ nhóm máu O sở hữu diện tích chất xám vượt trội” đều là suy đoán ngụy khoa học, thiếu chứng cứ thực nghiệm vững chắc.

Điều gì thực sự kiến tạo nên trí thông minh của một đứa trẻ?

Nếu nhóm máu của mẹ hoàn toàn nằm ngoài phương trình trí tuệ, thì yếu tố nào quyết định năng lực tư duy của trẻ? Các nhà di truyền học và thần kinh học hiện đại đều thống nhất: trí thông minh là một đặc tính đa yếu tố (multifactorial).

Bộ gen từ cả cha lẫn mẹ đóng góp khoảng 40% đến 50% vào tiềm năng nhận thức bẩm sinh. Tuy nhiên, 50% đến 60% còn lại - phần biên độ tạo nên sự bứt phá thực sự thuộc về môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng thai kỳ và quan trọng nhất: cách giáo dục từ gia đình trong những năm đầu đời.

Bộ não trẻ sơ sinh sở hữu khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh, nhưng sự thông minh không nằm ở số lượng tế bào, mà nằm ở mật độ các kết nối synap giữa chúng. Các liên kết này chỉ hình thành và dày đặc lên khi não bộ nhận được các kích thích tích cực từ môi trường sống.

Giáo dục gia đình: Chiếc nôi kích hoạt tiềm năng trí tuệ

Thay vì trông đợi vào một yếu tố ngẫu nhiên như nhóm máu, các bậc cha mẹ hoàn toàn nắm trong tay chìa khóa định hình năng lực nhận thức của con thông qua các phương pháp thực tế:

Tương tác ngôn ngữ chất lượng cao: Những đứa trẻ được cha mẹ trò chuyện tương tác hai chiều, đọc sách cùng mỗi ngày và giải thích cặn kẽ thế giới xung quanh sẽ có vốn từ vựng và khả năng suy luận logic vượt trội. Đây chính là chất xúc tác trực tiếp kích hoạt vùng ngôn ngữ và vỏ não trước trán.

Không gian khám phá và tư duy mở: Cho phép trẻ tự do thử nghiệm, đặt câu hỏi phản biện và học cách giải quyết vấn đề từ những sai lầm nhỏ sẽ rèn luyện tư duy phát triển (growth mindset). Trẻ được khuyến khích tò mò luôn có khả năng thích ứng và học tập tốt hơn trẻ bị gò bó trong khuôn mẫu thụ động.

Môi trường cảm xúc an toàn: Vỏ não và hồi hải mã (trung tâm ghi nhớ, học tập) phát triển tối ưu khi trẻ cảm nhận được sự ổn định về mặt tâm lý. Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí gia đình căng thẳng, sợ hãi hoặc thiếu vắng sự đồng hành thường bị ức chế khả năng tiếp thu do nồng độ hormone căng thẳng cortisol tăng cao kéo dài.

Dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ: Não bộ cần nhiên liệu thực tế để vận hành. Giấc ngủ sâu hỗ trợ củng cố trí nhớ và dọn dẹp độc tố tế bào thần kinh, trong khi hoạt động thể chất kích thích sản sinh BDNF - một loại protein thúc đẩy sự sống và kết nối của các nơ-ron.

Sinh học có thể trao cho đứa trẻ một bộ khung xuất phát điểm, nhưng phương pháp nuôi dưỡng và tình yêu thương của cha mẹ mới là thứ tôi luyện nên năng lực trí tuệ bền vững. Không có nhóm máu nào mang mác thiên tài, và cũng không có đứa trẻ nào bị giới hạn tương lai chỉ vì kháng nguyên trên hồng cầu của người mẹ.

Thay vì bận tâm về những lý thuyết ngụy khoa học mang tính may rủi, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con chính là thời gian đồng hành chất lượng, sự thấu hiểu và một môi trường giáo dục khai mở ngay tại mái ấm gia đình.