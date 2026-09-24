Hơn 1.400 con gà chết bất thường trong đêm, lộ "thủ phạm" chủ trại lập tức được bồi thường 60 triệu đồng

Hơn 1.400 con gà chết sau một đêm

Sự việc xảy ra tối 12/9/2026 tại thôn Chu Gia, thị trấn Hồ Trấn, huyện Long Du, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một hộ chăn nuôi bất ngờ chịu thiệt hại lớn khi hơn 1.400 con gà trong chuồng chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Chao News, mọi chuyện bắt đầu khi một con chim săn mồi hoang dã bất ngờ bay vào chuồng gà giữa đêm.

Sự xuất hiện của vị khách không mời khiến cả đàn lập tức hoảng loạn. Trong không gian kín, hàng nghìn con gà đồng loạt vỗ cánh, kêu lớn và tìm cách chạy tránh con vật vừa xuất hiện.

Nhiều con dồn về cùng một khu vực trong chuồng, khiến tình trạng chen lấn trở nên nghiêm trọng. Những con phía dưới bị đè lên trong khi đàn phía sau vẫn tiếp tục xô tới.

Khi nghe thấy tiếng động bất thường, người nông dân chạy tới kiểm tra và phát hiện cảnh tượng khiến ông không khỏi sửng sốt.

Ban đầu, số gà chết được ước tính khoảng hơn 700 con. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn bộ chuồng nuôi, con số thực tế lớn hơn nhiều.

Kết quả xác minh sau đó cho thấy hơn 1.400 con gà đã chết.

Điều đáng chú ý là đàn gà không chết do dịch bệnh, ngộ độc hay sự cố kỹ thuật trong trang trại. Nguyên nhân trực tiếp được xác định là tình trạng chen lấn, giẫm đạp sau khi một con chim săn mồi bất ngờ xâm nhập vào chuồng.

"Thủ phạm" được xác định là một con diều hâu mào, loài chim săn mồi thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ cấp II tại Trung Quốc.

Nhận thấy thiệt hại có liên quan đến động vật hoang dã được bảo vệ, gia đình chủ trại nhanh chóng tìm hiểu chính sách hỗ trợ, đồng thời liên hệ đường dây nóng để trình báo sự việc.

Theo Qianjiang Evening News, đơn vị bảo hiểm sau đó tiến hành xác minh cả trực tuyến lẫn trực tiếp tại hiện trường.

Người chăn nuôi được hướng dẫn ghi lại hình ảnh số gà chết, tình trạng chuồng nuôi, dấu hiệu chen lấn cũng như những bằng chứng liên quan tới sự xuất hiện của chim săn mồi.

Sau quá trình đối chiếu và kiểm tra, phía bảo hiểm xác nhận vụ việc thuộc trường hợp thiệt hại do động vật hoang dã gây ra.

Khoản bồi thường 15.500 nhân dân tệ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, sau đó được phê duyệt cho chủ trại.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết diễn ra khá nhanh. Chỉ 5 ngày sau vụ việc, vào ngày 17/9, người nông dân đã nhận được khoản tiền bồi thường.

"Thủ phạm" là loài chim săn mồi được bảo vệ

Theo Hunan Online, loài chim xuất hiện trong chuồng được xác định là diều hâu mào, một loài chim săn mồi thuộc họ Accipitridae.

Loài này có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 40-48 cm. Đặc điểm dễ nhận biết gồm phần đầu màu xám, mào ngắn, lưng nâu xám và đôi cánh tương đối rộng.

Diều hâu mào có khả năng thích nghi với nhiều môi trường sống. Chúng thường xuất hiện tại các vùng rừng, đồi núi thấp nhưng cũng có thể tiến gần khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.

Thức ăn của chúng khá đa dạng, gồm ếch, thằn lằn, động vật gặm nhấm, côn trùng và một số loài chim hoặc động vật nhỏ.

Trong vụ việc tại Cù Châu, con chim không trực tiếp giết hơn 1.400 con gà. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của nó giữa chuồng vào ban đêm đã khiến cả đàn hoảng sợ, tạo nên phản ứng dây chuyền.

Không gian chật hẹp cùng số lượng gia cầm lớn khiến nhiều con không có đủ chỗ để chạy thoát. Hàng nghìn con dồn về một phía, dẫn tới tình trạng chen lấn và đè lên nhau.

Vụ việc cho thấy chỉ một lần động vật hoang dã bất ngờ xâm nhập cũng có thể gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động chăn nuôi.

Trong trường hợp này, việc chủ trại nhanh chóng giữ lại hình ảnh hiện trường, trình báo sự việc và cung cấp bằng chứng đã giúp quá trình xác minh diễn ra thuận lợi. Chỉ vài ngày sau đêm hơn 1.400 con gà chết hàng loạt, người nông dân đã nhận được khoản bồi thường tương ứng với thiệt hại được xác nhận.

Theo Chao News, Qianjiang Evening News, Hunan Online