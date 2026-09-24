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Người đàn ông cứu bé gái 2 tuổi thoát nạn ngay trước đầu ô tô: Động thái từ phía gia đình

| | Sống

Theo dõi đoạn clip ghi lại tình huống, nhiều người không khỏi hoảng hốt rồi thở phào nhẹ nhõm trước phản xạ cực nhanh của người đàn ông.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cứu bé gái thoát nạn trong gang tấc ngay trước đầu xe ô tô đang lưu thông trên đường. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 18h41' tối ngày 18/9 vừa qua. Lúc này, một người đàn ông đang quét sân trước cổng nhà, thì bé gái bất ngờ lao sang đường đúng thời điểm xe ô tô đang chạy tới. Người đàn ông vội lao ra, nắm lấy cánh tay bé gái, kéo vào trong, cứu cháu khỏi một vụ va chạm nguy hiểm. Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây khiến số đông theo dõi "thót tim", rồi thở phào nhẹ nhõm vì phản xạ cực nhanh của người đàn ông.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã dành lời khen ngợi, cảm ơn người đàn ông. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến chỉ trích bố mẹ bé gái vì đã lơ là trong việc trông con, nhất là khi gia đình ở ngoài mặt đường. Tình huống trên cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình có nhà ở gần đường.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, trẻ nhỏ có thể bất ngờ chạy ra đường và đối mặt với nguy hiểm khó lường. Vì vậy, người lớn cần chủ động quan sát, không để trẻ tự chơi hoặc di chuyển ở khu vực gần lòng đường, đồng thời dạy trẻ những kỹ năng cơ bản để nhận biết và tránh xa các phương tiện đang lưu thông. Sự cẩn trọng của người lớn có thể giúp ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Khoảnh khắc người đàn ông cứu bé gái trong gang tấc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, người đàn ông xuất hiện trong clip nói trên là anh Lê Danh Diệu (quê xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Diệu cho biết bé gái khoảng 2 tuổi, là con của một gia đình hàng xóm, cách nhà anh 2 căn. Theo lời kể của anh Diệu trên Thanh Niên, lúc thấy bé gái bất ngờ chạy ra đường, anh gần như không kịp suy nghĩ mà lập tức đưa tay kéo bé vào trong. Khi đó, một chiếc ô tô đang chạy tới nên anh chỉ phản xạ theo tình huống trước mắt.

Anh nói rằng ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh. Trẻ em vô tư không biết nguy hiểm nên anh mong các tài xế đi qua khu vực dân cư thì chủ động giảm tốc độ, để tránh các va chạm đáng tiếc. Sau sự việc, gia đình cháu bé cũng gửi lời cảm ơn, hai bên gia đình có mối quan hệ thân thiết từ trước đến giờ.

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Theo Hương Trà (T/H)

Phụ Nữ Mới

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