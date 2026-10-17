Chuột rất thích những khu vườn có 3 thứ này: Nhiều nhà vô tình tạo điều kiện cho chúng sinh sôi

Một khu vườn nhiều cây xanh chưa chắc đã thu hút chuột. Điều khiến loài gặm nhấm này tìm đến thường đơn giản hơn: thức ăn dễ kiếm.

Theo tờ Daily Express, khi thời tiết ấm, mùi từ rác thải, phân ủ và trái cây rụng có thể trở nên rõ hơn, giúp chuột dễ dàng xác định nguồn thức ăn. Nếu những yếu tố này tồn tại thường xuyên, khu vườn có thể trở thành điểm dừng chân quen thuộc của chuột.

Đáng lo hơn, khi trời chuyển mát, chuột còn có xu hướng tìm những nơi kín và ấm hơn như nhà kho, gara, thậm chí tìm đường vào trong nhà.

Khi trời chuyển mát, chuột có xu hướng tìm đến những nơi kín và ấm hơn (Ảnh: Getty)

1. Thùng rác không được đậy kín

Thùng rác sinh hoạt là một trong những nguồn thức ăn hấp dẫn chuột nhất, đặc biệt khi chứa thức ăn thừa. Mùi thực phẩm càng rõ, chuột càng dễ phát hiện. Những thùng có nắp lỏng, túi rác đặt bên ngoài hoặc rác rơi vãi quanh khu vực tập kết đều có thể khiến chúng tìm đến.

Vì vậy, nên sử dụng thùng có nắp đóng chắc, không để túi rác hở qua đêm và thường xuyên vệ sinh phần đáy cũng như khu vực xung quanh thùng.

Chỉ đặt bẫy hoặc sử dụng chất xua đuổi trong khi nguồn thức ăn vẫn còn đó thường khó giải quyết vấn đề lâu dài.

2. Đống ủ phân hữu cơ

Ủ lá, cỏ và rác nhà bếp thành phân hữu cơ là thói quen phổ biến của nhiều gia đình có sân vườn. Tuy nhiên, nếu cho thức ăn thừa vào đống ủ hoặc để khu vực này không được che chắn, nó cũng có thể trở thành nơi chuột tìm kiếm thức ăn.

Theo Daily Express, mùi từ phân ủ trong những ngày nóng có thể trở nên mạnh hơn và dễ thu hút động vật gặm nhấm.

Nếu gia đình đang ủ phân, nên quản lý khu vực này gọn gàng, tránh bỏ những loại thức ăn dễ hấp dẫn chuột và không để rác thực phẩm vương vãi xung quanh.

3. Trái cây rụng dưới gốc

Đây là yếu tố rất dễ bị bỏ quên. Những gia đình trồng xoài, ổi, táo, lê hoặc các loại cây ăn quả thường để một phần quả chín rụng tự nhiên dưới đất. Khi bắt đầu phân hủy, chúng tạo mùi mạnh và trở thành nguồn thức ăn sẵn có cho chuột.

Ngay cả những quả nhỏ hoặc bị dập tưởng như không đáng kể cũng có thể khiến chuột quay trở lại nếu thường xuyên có thức ăn ở cùng một vị trí.

Vì vậy, nên thu gom quả rụng mỗi ngày, nhất là những quả đã mềm, nứt hoặc bắt đầu lên men.

Muốn chuột ít quay lại, trước hết phải cắt nguồn thức ăn

Louie Scarlett, chuyên gia của Total Pest Control, công ty kiểm soát sinh vật gây hại tại Anh, cho rằng một số mùi mạnh như hành và tỏi có thể được sử dụng để hỗ trợ khiến chuột tránh xa một số khu vực.

Đuổi chuột bằng hành (Ảnh: Getty)

“Đây là mùi có tác dụng đuổi chuột khá mạnh. Có thể đặt tỏi hoặc hành đã cắt gần những điểm chuột thường đi vào hoặc nơi có dấu hiệu chúng xuất hiện”, bà cho biết.

Hành và tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo mùi hăng. Chuột có khứu giác phát triển nên những mùi mạnh, lạ có thể khiến chúng dè chừng và tránh khu vực đó.

Một cách được gợi ý là đập dập vài tép tỏi, cắt nhỏ hành rồi cho vào lọ có lỗ hoặc vật chứa thoáng khí, sau đó đặt gần cổng, hàng rào, bụi cây hoặc những nơi nghi ngờ chuột đi qua.

Tuy nhiên, hành và tỏi không thể thay thế việc loại bỏ nguồn thức ăn. Nếu rác vẫn hở, quả chín vẫn nằm đầy dưới đất hoặc thức ăn cho chim, vật nuôi được để ngoài sân, chuột vẫn có lý do để quay lại.

Gia đình có chó, mèo cũng cần cẩn trọng vì hành và tỏi có thể gây độc nếu vật nuôi ăn phải.

Nguồn: Express