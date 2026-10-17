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Căn phòng trọ 3m² có giá gần 3 triệu đồng/tháng giữa thành phố lớn: Không cửa sổ, thiếu cả nhà vệ sinh

| | Sống

Một người phụ nữ đã sống gần 2 năm trong căn phòng trọ rộng chỉ 3m². Điều kiện sinh hoạt bên trong khiến nhiều người bất ngờ.

Căn phòng trọ 3m², đặt giường xong chỉ còn chưa đầy 2m²

Theo bài viết đăng trên Caixin, một người phụ nữ được gọi bằng tên giả Mina đang sinh sống trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 3m² tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giá thuê căn phòng là 750 NDT/tháng (khoảng 2,8 triệu đồng). Điều đáng chú ý là dù diện tích cực kỳ hạn chế, thiếu những tiện nghi sinh hoạt cơ bản, người phụ nữ này đã gắn bó với nơi ở gần 2 năm.

Căn phòng trọ nằm trong một khu dân cư cũ gần đường vành đai 3 phía Đông Bắc Kinh. Đây là khu vực có sự tương phản rõ rệt về điều kiện sống. Chỉ cách nơi Mina thuê trọ khoảng 100m là những tòa nhà cao tầng, biệt thự và khu vực gần các cơ quan đại diện ngoại giao. Trong khi đó, khu dân cư nơi cô sinh sống vẫn tồn tại nhiều ngôi nhà thấp tầng, công trình cũ và những không gian được tận dụng làm nơi ở.

Thực tế, căn phòng của Mina vốn là một khoảng không gian trong hành lang được cải tạo thành chỗ ở. Tổng diện tích chỉ khoảng 3m², tương đương diện tích của một chiếc giường đôi cỡ lớn. Sau khi bố trí giường ngủ, phần diện tích còn lại để người thuê đứng và di chuyển chưa tới 2m².

Căn phòng trọ 3m² có giá gần 3 triệu đồng/tháng giữa thành phố lớn: Không cửa sổ, thiếu cả nhà vệ sinh- Ảnh 1.

Căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 3m² tại Bắc Kinh, nơi Mina sống cùng một con mèo suốt gần 2 năm. (Ảnh: Caixin)

Đáng nói, căn phòng không có cửa sổ và cũng không được trang bị nhà vệ sinh riêng bên trong. Dù vậy, Mina vẫn phải sắp xếp các hoạt động thiết yếu như nấu ăn, ăn uống và nghỉ ngơi trong không gian chật hẹp này.

Không chỉ có một người sinh sống, căn phòng nhỏ còn là nơi ở của một con mèo. Mina đã đưa thú cưng đến đây ngay từ khi chuyển vào vào mùa hè năm 2024.

Với diện tích chỉ 3m², việc bố trí đồ đạc và duy trì sinh hoạt hằng ngày đòi hỏi người thuê phải thích nghi với nhiều bất tiện. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản trong một căn hộ thông thường đều phải thực hiện trong khoảng không gian rất hạn chế.

Sống gần 2 năm trong căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên

Theo Caixin, năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 Mina sinh sống xa quê tại Bắc Kinh. Cô thuộc nhóm người lao động từ các địa phương khác đến thủ đô tìm kiếm cơ hội và gây dựng cuộc sống.

Việc lựa chọn một căn phòng chỉ rộng 3m² cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa điều kiện sinh hoạt của những người cùng sống tại một đô thị. Ngay trong khu vực Mina thuê trọ, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn đã có thể bắt gặp những căn biệt thự và tòa nhà hiện đại.

Ngày 31/1/2026, phóng viên Caixin đã trực tiếp gặp Mina tại nơi ở của cô. Thời điểm đó, Bắc Kinh đang trong mùa đông, khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Người phụ nữ xuất hiện với mái tóc ngắn, mặc áo khoác phao màu đen và có phong thái nhẹ nhàng.

Căn phòng trọ 3m² có giá gần 3 triệu đồng/tháng giữa thành phố lớn: Không cửa sổ, thiếu cả nhà vệ sinh- Ảnh 2.

Tại các đô thị lớn của Trung Quốc, nhiều người lao động lựa chọn những căn phòng trọ diện tích nhỏ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. (Ảnh: Sina)

Trong cuộc trò chuyện, hai người cùng đi bộ qua những con đường trong khu dân cư. Khi đi ngang một căn nhà thấp tầng, họ nhìn thấy xúc xích được treo trước cửa, những chiếc chăn hoa đang phơi và ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ.

Phóng viên hỏi Mina liệu cô có cho rằng gia đình sống trong căn nhà đó có điều kiện tốt hay không. Người phụ nữ trả lời rằng theo cô, đó là một nơi ở tốt, rồi giải thích lý do đơn giản: căn nhà có cửa sổ.

Với Mina, ánh nắng mặt trời đã trở thành một thứ xa xỉ. Cách nhìn nhận này phần nào cho thấy những hạn chế trong điều kiện sinh hoạt của cô sau thời gian dài sống trong căn phòng không có cửa sổ.

Thông thường, cửa sổ là một bộ phận quen thuộc trong không gian nhà ở, giúp đón ánh sáng và tạo sự thông thoáng. Tuy nhiên, trong căn phòng trọ của Mina, ngay cả tiện nghi cơ bản đó cũng không hiện diện.

Căn phòng trọ 3m² có giá gần 3 triệu đồng/tháng giữa thành phố lớn: Không cửa sổ, thiếu cả nhà vệ sinh- Ảnh 3.

Giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn là những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi ở của người lao động xa quê. (Ảnh: Wainao)

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là Mina không chỉ ở đây trong một vài ngày hay vài tuần để giải quyết khó khăn trước mắt. Tính từ mùa hè năm 2024 đến thời điểm Caixin gặp cô vào đầu năm 2026, người phụ nữ đã duy trì cuộc sống trong căn phòng nhỏ gần 2 năm.

Giữa những tòa nhà cao tầng và nhịp sống hiện đại của Bắc Kinh, căn phòng 3m² của Mina phản ánh một lát cắt khác về cuộc sống đô thị. Dù không gian sống bị giới hạn và thiếu nhiều tiện nghi, cô vẫn cố gắng duy trì những sinh hoạt thường ngày cùng con mèo của mình.

Câu chuyện cũng cho thấy sự khác biệt giữa diện tích của một nơi ở và khả năng thích nghi của người thuê. Với Mina, có được một chỗ ngủ, một góc để nấu ăn và không gian dành cho thú cưng là những phần của cuộc sống mà cô đã duy trì suốt gần 2 năm tại thủ đô.

Nguồn: Caixin

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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