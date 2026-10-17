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Bộ GD&ĐT sẽ sáp nhập nhiều trường cao đẳng vào trường đại học

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Bộ GD&ĐT sẽ sáp nhập nhiều trường cao đẳng vào trường đại học

Theo đó, với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Cụ thể như sau: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Thành lập Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc sắp xếp lại được gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, hướng tới quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là "không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng".

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch.

Theo Đỗ Hợp

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