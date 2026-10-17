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Ra quyết định khởi tố người bán thịt lợn Bùi Thị Hiền SN 1976

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Bùi Thị Hiền SN 1976 đã bán 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi.

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua, sử dụng thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi để chế biến thực phẩm.

Trước đó, ngày 28/7/2026, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn, sinh năm 1983, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền, sinh năm 1976, thường trú tại thôn Bích Đại 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Ra quyết định khởi tố người bán thịt lợn Bùi Thị Hiền SN 1976- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định đối với Chu Văn Đoàn. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Ra quyết định khởi tố người bán thịt lợn Bùi Thị Hiền SN 1976- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định đối với Bùi Thị Hiền. Ảnh: Công an Phú Thọ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn và Bùi Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm; không thu mua, sử dụng thịt động vật mắc bệnh, ôi hỏng hoặc không rõ nguồn gốc để chế biến, kinh doanh; chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm được phép theo quy định.

Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi hoặc điều kiện bảo quản. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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