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Truy nã toàn quốc Võ Đình Thiện SN 1998, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và báo ngay cho cơ quan công an

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Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Võ Đình Thiện (sinh năm 1998) về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng sau vụ ẩu đả tại quán nhậu, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú và đề nghị người dân cung cấp thông tin để phục vụ truy bắt.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định truy nã số A1830/QĐTN-VPCQCSĐT đối với bị can Võ Đình Thiện (sinh năm 1998; nơi thường trú: thôn Phú Quý, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 và tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 01/1/2026, Võ Đình Thiện cùng nhóm bạn đến ăn nhậu tại quán Thành Bùi thuộc thôn Phú Nhiêu 2, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát và đánh nhau với một nhóm người khác cũng đang nhậu tại đây, hậu quả làm các nạn nhân bị thương tích. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn sử dụng hung khí, vật dụng ném và rượt đuổi nhau kéo dài ra đến tuyến Tỉnh lộ 621 thuộc địa bàn xã Đông Sơn, gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng, làm hoang mang và bất bình trong dư luận nhân dân địa phương.

Bị can Võ Đình Thiện (sinh năm 1998; nơi thường trú: thôn Phú Quý, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng có liên quan (các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn). Riêng đối tượng trực tiếp gây án là Võ Đình Thiện đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan điều tra phải phát lệnh truy nã toàn quốc để tổ chức lực lượng truy bắt.

Để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn xã hội và tính răn đe chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi gia đình và người thân tích cực vận động đối tượng Võ Đình Thiện sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của Nhà nước theo quy định.

Ngược lại, nếu đối tượng tiếp tục ngoan cố trốn tránh, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật và đây sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đồng thời, cơ quan Công an nghiêm khắc cảnh cáo: bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi cố tình chứa chấp, che giấu người đang bị truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Bất kỳ công dân nào khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng truy nã Võ Đình Thiện đều có quyền bắt giữ và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại Trực ban hình sự: 0694.309410 hoặc số di động: 0989.712.840 để phối hợp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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