Vị bác sĩ đứng sau ca mổ chưa từng có tiền lệ, góp dấu ấn vào những bước tiến của y học Việt Nam

Đó là PGS.TS.BS Lê Văn Thành, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật gan mật tụy và ghép gan, người tham gia thực hiện những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, từ lấy mảnh gan bằng phẫu thuật nội soi ở người hiến sống đến ứng dụng robot trong điều trị.

Dấu ấn từ những ca ghép gan đặc biệt khó

Trong lĩnh vực phẫu thuật gan mật tụy và ghép gan tại Việt Nam, PGS.TS.BS Lê Văn Thành là một trong những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Theo thông tin giới thiệu của Vinmec, ông đã thực hiện hơn 400 ca ghép gan, trong đó có những trường hợp đặc biệt khó như ghép gan cho trẻ 8 tháng tuổi và bệnh nhi suy dinh dưỡng 11 tháng tuổi, chỉ nặng 5,3 kg. ghép gan cho trẻ 8 tháng tuổi và bệnh nhi suy dinh dưỡng 11 tháng tuổi, chỉ nặng 5,3 kg. Đây là ca ghép gan thành công cho bệnh nhân nhẹ cân nhất tại bệnh viện.

Ghép gan ở trẻ nhỏ đặt ra nhiều thách thức về kích thước mảnh ghép, tình trạng sức khỏe của người nhận và sự phối hợp giữa các chuyên khoa. Bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng trước phẫu thuật, lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời kiểm soát các nguy cơ trong và sau ghép.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành (ảnh TK).

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của PGS.TS.BS Lê Văn Thành được ghi nhận ngày 23/11/2021. Ông giữ vai trò phẫu thuật viên chính trong ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan phải từ người hiến sống để ghép cho người nhận. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện thành công tại Việt Nam.

Đây là kỹ thuật khó bởi người hiến thường là người khỏe mạnh, chấp nhận trải qua phẫu thuật để trao cơ hội sống cho người thân. Ê-kíp phải bảo đảm mảnh gan lấy ra đáp ứng yêu cầu ghép, đồng thời hạn chế tổn thương và bảo tồn tối đa phần gan còn lại cũng như các cấu trúc giải phẫu quan trọng của người hiến.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đánh dấu bước tiến trong năng lực phẫu thuật gan tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận ít xâm lấn hơn khi lấy mảnh gan từ người hiến sống.

Đến tháng 11/2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố ca ghép gan thứ 200. Người nhận là bệnh nhi nữ 15 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan, người hiến là bà nội; hai người bất đồng nhóm máu ABO. Tại sự kiện này, PGS.TS Lê Văn Thành trình bày về quy trình điều chỉnh kháng thể trước ghép và các biện pháp chuyên môn liên quan.

Những dấu mốc này phản ánh sự phát triển của lĩnh vực ghép gan trong nước, trong đó có đóng góp chuyên môn của ông cùng các ê-kíp y tế. Thành công của các ca ghép không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của phẫu thuật viên mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, từ gây mê hồi sức, miễn dịch đến chăm sóc sau phẫu thuật.

Tiếp tục chinh phục kỹ thuật ngoại khoa hiện đại

Sau nhiều năm gắn bó với phẫu thuật gan mật tụy và ghép gan, PGS.TS.BS Lê Văn Thành tiếp tục theo đuổi việc ứng dụng công nghệ mới trong điều trị. Hiện ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ.

Tại đây, phẫu thuật robot được ứng dụng trong điều trị một số bệnh lý phức tạp. Hệ thống robot Toumai MT-1000 với bốn cánh tay linh hoạt và hình ảnh 3D HD lập thể hỗ trợ bác sĩ quan sát trường mổ rõ hơn, thao tác chính xác tại những vị trí sâu, hẹp và khó tiếp cận.

Với PGS.TS.BS Lê Văn Thành, kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm ca ghép gan là nền tảng để đánh giá chỉ định, lựa chọn phương án điều trị và xử lý những tình huống phức tạp. Công nghệ robot là công cụ hỗ trợ bác sĩ phát huy năng lực chuyên môn, hướng tới các cuộc phẫu thuật ít xâm lấn khi phù hợp.

Phẫu thuật ít xâm lấn có thể giúp hạn chế tổn thương thành bụng, giảm đau sau mổ và tạo điều kiện phục hồi thuận lợi hơn ở những người bệnh phù hợp. Dù vậy, lợi ích thực tế còn tùy thuộc vào loại phẫu thuật và tình trạng cụ thể; không phải trường hợp nào cũng phù hợp với robot thay vì nội soi thông thường hoặc mổ mở.

Từ dấu mốc phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ở người hiến sống đến việc ứng dụng robot trong điều trị, hành trình chuyên môn của PGS.TS.BS Lê Văn Thành gắn với quá trình phát triển các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp tại Việt Nam. Những tiến bộ này không chỉ đòi hỏi bác sĩ làm chủ công nghệ mà còn cần sự phối hợp của cả hệ thống y tế, với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.