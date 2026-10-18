Sau 45 ngày, hơn 99% dân số Việt Nam hoàn thành một việc quan trọng

Theo kết quả tổng hợp của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 16/10/2026 (sau 45 ngày, kể từ 1/9), tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm là 102.346.428 người, bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong số đó, có 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số ĐDCN/CCCD (đạt 99,17%); 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; và 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Theo BHXH Việt Nam, kết quả trên cho thấy tiến độ chuyển đổi đã đạt tỷ lệ cao, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho việc sử dụng thống nhất thông tin định danh cá nhân trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT.

Về các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, nguyên nhân chủ yếu là do chưa thống nhất thông tin cá nhân trong hệ thống hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa đồng bộ. Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là do chưa có thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, hệ thống đang tiếp tục rà soát để chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xử lý dữ liệu của những người đã dừng tham gia và các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, nhằm hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trong toàn hệ thống.

BHXH Việt Nam cũng tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, xác minh, bổ sung thông tin, phối hợp xử lý các trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số định danh cá nhân/căn cước công dân. Cùng với đó, thời thực hiện chuyển đổi lại sau khi dữ liệu được chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, cũng như ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch.

Các đơn vị chuyên môn cũng tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Trên thực tế, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam đã thực hiện thay thế mã số bảo hiểm xã hội sang số ĐDCN/CCCD.

Theo đó, kể từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST).

Mã số BHXH sẽ là số định danh cá nhân/căn cước 12 chữ số

Khi chuyển đổi, mã số BHXH sẽ là số định danh cá nhân/căn cước 12 chữ số của công dân. Ảnh minh họa

Trước đó, mã số BHXH có 10 số gắn liền với người tham gia trong suốt quá trình đóng - hưởng, do cơ quan BHXH cấp. Thế nhưng, khi chuyển đổi, mã số BHXH sẽ là số định danh cá nhân/căn cước 12 chữ số của công dân.

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi chỉ thay đổi phương thức định danh, còn thực tế vẫn quản lý trên cơ sở dữ liệu hiện có và không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng BHXH, cũng như quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dùng.

Hơn nữa, việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội góp phần thống nhất thông tin định danh, qua đó hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu. Thay đổi này cũng tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người tham gia BHXH, BHYT.