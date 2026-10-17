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Công an phát cảnh báo quan trọng về việc bảo vệ dữ liệu CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, sinh trắc học... của người dân

| | Kinh tế số

Mới đây, Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình đã phát cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân từ phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI).

Công an phát cảnh báo quan trọng về việc bảo vệ dữ liệu CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, sinh trắc học... của người dân- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong thời gian gần đây, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như chatbot, công cụ chỉnh sửa ảnh, tạo video, tổng hợp giọng nói… phát triển mạnh mẽ và được đông đảo người dân sử dụng phục vụ học tập, làm việc và giải trí.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, việc sử dụng các phần mềm AI cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, đặc biệt là nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân.

Nhiều người dùng có thói quen cung cấp cho các nền tảng AI các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, dữ liệu công việc hoặc tài liệu nội bộ để nhờ AI hỗ trợ xử lý.

Công an nhấn mạnh, các dữ liệu này có thể bị lưu trữ, thu thập hoặc khai thác trái phép nếu người dùng không kiểm soát tốt quyền riêng tư và mức độ bảo mật của ứng dụng.

Đáng chú ý, tội phạm mạng có thể lợi dụng công nghệ AI để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Thu thập trái phép thông tin cá nhân phục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo giọng nói, hình ảnh, video nhằm tạo dựng các cuộc gọi, clip “deepfake” để vay tiền, yêu cầu chuyển khoản; tạo email, tin nhắn giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc người thân nhằm đánh cắp tài khoản, mật khẩu; phát tán mã độc, liên kết độc hại thông qua các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân khi sử dụng các phần mềm AI, Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho các ứng dụng AI như: số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu bí mật công việc.

Người dân chỉ sử dụng các ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng, uy tín; tải từ kho ứng dụng chính thức. Bên cạnh đó, người dùng các phần mềm AI cần đọc kỹ chính sách bảo mật, quyền truy cập trước khi sử dụng ứng dụng; thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật, thay đổi mật khẩu và kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản quan trọng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt thông tin hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.

Hà Giang

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