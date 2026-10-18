Từ 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi được nhận trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng: Áp dụng trong trường hợp nào?

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi thuộc một số trường hợp nhất định được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 1.350.000 đồng.

Câu 1: Mức trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng áp dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi từ ngày 05/10/2026 được tính từ công thức nào?

A. Mức chuẩn 500.000 đồng × hệ số 2,7

B. Mức chuẩn 540.000 đồng × hệ số 2,0

C. Mức chuẩn 540.000 đồng × hệ số 2,5 ✔

D. Mức chuẩn 600.000 đồng × hệ số 2,25

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng là 540.000 đồng. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt được áp dụng hệ số 2,5. Như vậy: 540.000 đồng × 2,5 = 1.350.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: C. Mức chuẩn 540.000 đồng × hệ số 2,5

Câu 2: Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc trường hợp nào sau đây được áp dụng mức trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng?

A. Bị bỏ rơi chưa có người nhận nuôi hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ ✔

B. Có cha mẹ làm nghề tự do thuộc diện hộ cận nghèo

C. Sống cùng cha mẹ có thu nhập thấp hơn mức sống tối thiểu

D. Là con của cán bộ, công chức làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Giải thích:

Theo Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, đối tượng trẻ em dưới 4 tuổi nhận mức trợ cấp xã hội này phải thuộc diện mất nguồn nuôi dưỡng như bị bỏ rơi chưa có người nhận nuôi hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đáp án đúng là: A. Bị bỏ rơi chưa có người nhận nuôi hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ

Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định những trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức 1.350.000 đồng. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Ngoài trường hợp mồ côi hoặc bị bỏ rơi, trẻ dưới 4 tuổi còn được nhận 1.350.000 đồng/tháng trong trường hợp nào?

A. Mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện

B. Bị suy dinh dưỡng thể thấp còm thuộc vùng sâu vùng xa

C. Bị thương tích nặng do tai nạn giao thông hoặc thiên tai

D. Trẻ em bị khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nhiễm HIV/AIDS hộ nghèo ✔

Giải thích:

Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định áp dụng hệ số 2,5 (tương đương 1.350.000 đồng/tháng) đối với trẻ em dưới 4 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Đáp án đúng là: D. Trẻ em bị khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nhiễm HIV/AIDS hộ nghèo

Câu 4: Mặc dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2026, thời điểm tính hưởng mức trợ cấp mới 1.350.000 đồng/tháng là từ khi nào?

A. Từ ngày 01/01/2026

B. Từ ngày 01/07/2026 ✔

C. Từ ngày 05/10/2026

D. Từ ngày 01/01/2027

Giải thích:

Mặc dù Nghị định có hiệu lực từ 05/10/2026, đối tượng đang thụ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được tính hưởng theo mức chuẩn trợ giúp mới (540.000 đồng × 2,5 = 1.350.000 đồng/tháng) bắt đầu từ ngày 01/07/2026 và được truy thu phần chênh lệch.

Đáp án đúng là: B. Từ ngày 01/07/2026

Câu 5: Khi trẻ em dưới 4 tuổi đang hưởng mức trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng đạt đủ 4 tuổi thì mức trợ cấp sẽ được điều chỉnh thế nào?

A. Tự động chấm dứt việc chi trả trợ cấp hằng tháng

B. Giữ nguyên mức 1.350.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 16 tuổi

C. Chuyển sang áp dụng hệ số 2,0 tương ứng 1.080.000 đồng/tháng ✔

D. Tùy thuộc vào quyết định riêng của Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc diện mồ côi, bỏ rơi áp dụng hệ số 2,0 (tương ứng mức trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng). Do đó, khi trẻ đủ 4 tuổi sẽ được điều chỉnh từ hệ số 2,5 xuống hệ số 2,0.

Đáp án đúng là: C. Chuyển sang áp dụng hệ số 2,0 tương ứng 1.080.000 đồng/tháng



