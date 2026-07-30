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Thế giới động vật cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Ea Sô

| | Sống

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa được nâng hạng thành Vườn quốc gia. Đây là nơi có trảng cỏ tự nhiên lớn nhất Việt Nam với hơn 4000ha, là sinh cảnh cực kỳ quan trọng của các loài thú móng guốc và nhiều loài thú quý hiếm khác.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Vườn quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, trở thành vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, nay là Vườn quốc gia Ea Sô, được đánh giá là “viên ngọc” quý trong hệ sinh cảnh rừng nhiệt đới thường xanh xen kẽ những thảm cỏ rộng lớn và ẩm ướt quanh năm hiếm có ở Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

Điều tra cho thấy Vườn quốc gia này có khoảng 789 loài thực vật, trong đó 22 loài nằm trong danh sách nguy cấp IUCN 2025. Nơi đây cũng ghi nhận 30 loài thú với 5 loài cực kỳ nguy cấp như Tê tê Java, Bò rừng, Cheo cheo, Cầy vằn.

Ngoài ra có khoảng 179 loài chim với Công xanh, Hồng hoàng, Diều núi… cùng 83 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó 36 loài được ghi nhận mới.

Thêm nữa, do địa hình vùng rừng Ea Sô bị chia cắt mạnh trong suốt quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm, hình thành vô số thác, ghềnh, vách đá hiểm trở… tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ hiếm có trên cao nguyên Đắk Lắk.

Hoạt động bẫy ảnh do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã ghi lại những thước phim quý hiếm về thế giới động vật hoang dã, quý hiếm tại đây.

Video ghi nhận loài Bò rừng tại Ea Sô. Bò rừng nằm trong nhóm động vật cực kỳ nguy cấp, theo Sách đỏ Việt Nam. Loài này từng phân bố ở nhiều nơi tại Tây Nguyên và miền Nam nhưng đến nay chỉ còn ghi nhận tại Đắk Lắk. Các nhà bảo tồn ước tính, quần thể loài đã suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm qua. Ea Sô chính là một trong những Vườn quốc gia hiếm hoi còn tồn tại loài động vật cực kỳ quý hiếm này.
Video ghi lại hoạt động ban đêm của loài Cầy hương tại Ea Sô. Cầy Hương là loài thú thuộc nhóm nguy cấp tại Việt Nam. Loài này từng phân bố khá rộng từ miền Bắc vào đến miền Nam, tuy nhiên quần thể loài bị suy giảm rất mạnh trong những năm qua. Đây là loài thú rất hiếm gặp ngoài tự nhiên. Hầu hết các hình ảnh ghi lại thông qua hoạt động bẫy ảnh.
Video ghi nhận loài Cheo cheo tại Ea Sô. Loài này từng phân bố rộng từ miền Bắc vào miền Nam, tuy nhiên hiện nay cũng rất hiếm gặp ngoài tự nhiên do đã bị săn bắt cạn kiệt làm thực phẩm và buôn bán. Loài nằm trong nhóm suy giảm của Sách đỏ Việt Nam.
Ea Sô cũng là nơi ghi nhận sự tồn tại của loài Tê tê Java - loài thú bị săn lùng nhiều nhất trên thế giới, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.
Quần thể Nai ghi nhận tại Ea Sô. Theo các chuyên gia, hệ sinh thái trảng cỏ rộng lớn tại đây là điều kiện lý tưởng để cho các loại thú móng guốc sinh tồn và phát triển. Đây cũng là cơ sở cho các hoạt động bảo tồn và tái thả các loài thú quý hiếm trong tương lai.
Loài động vật cực kỳ quý hiếm chỉ có ở Việt Nam: Hình dáng kỳ lạ chưa từng thấy, sống ở độ cao kỷ lục 1.800m

Theo Nguyễn Hoài

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