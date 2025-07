Cảnh báo hiểm họa với dầu gió giả

Ghi nhận cho thấy các bệnh viện nhi đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trẻ em vào viện trong tình trạng bị co giật, tím tái sau khi được người nhà dùng dầu gió để trị nghẹt mũi. Nguyên nhân là do sử dụng trúng phải dầu giả.

Dầu gió giả đe dọa sức khỏe cộng đồng

Theo giới chuyên môn, dầu gió tiếp xúc trực tiếp lên da, hít vào đường hô hấp, thậm chí vô tình nuốt phải cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Khi thoa ngoài da có thể gây kích ứng như đỏ, ngứa, nổi mụn nước, bỏng rát, đặc biệt với làn da nhạy cảm. Viêm da tiếp xúc dị ứng có thể xảy ra ở vùng da cổ, thái dương, lưng… Nhiễm trùng da cũng là nguy cơ nếu vùng da bị tổn thương bị vi khuẩn xâm nhập. Phản ứng nặng hơn như sốc phản vệ có thể gây sưng mặt, khó thở, tụt huyết áp, đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, khi hít phải dầu gió giả có thể gây kích thích niêm mạc mũi, họng dẫn đến hắt hơi, ho, viêm họng, nghẹt mũi. Người mắc hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) dễ bị co thắt phế quản nghiêm trọng.

BSCK1 Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (Cơ sở 3), cho biết dầu gió là sản phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt với người lớn tuổi nhờ công dụng giảm đau, chống cảm, say tàu xe. Tuy nhiên, sự phổ biến này lại bị lợi dụng để sản xuất dầu gió giả, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng. Dầu gió giả thường chứa dung môi rẻ tiền, tinh dầu công nghiệp và hóa chất không rõ nguồn gốc. Khi tiếp xúc, người dùng có thể bị kích ứng da như đỏ, ngứa, nổi mụn nước, bỏng rát; nặng hơn có thể dẫn đến sốc phản vệ, tụt huyết áp, đe dọa tính mạng. Ngoài ra, việc hít phải hoặc vô tình nuốt dầu gió giả còn có thể gây hại cho đường hô hấp và thần kinh, với các triệu chứng như ho, viêm họng, đau đầu, chóng mặt, rối loạn ý thức. Đặc biệt, nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị co giật, tím tái, phải cấp cứu sau khi được nhỏ dầu vào mũi - do các chất như long não, menthol trong dầu với nồng độ cao gây kích thích thần kinh nghiêm trọng.

"Để phân biệt dầu gió thật hay giả người tiêu dùng cần cảnh giác bằng cách quan sát bao bì sản phẩm (hàng thật có tem chống giả, in ấn rõ nét), ngửi mùi hương (dầu thật có mùi dịu nhẹ, dễ chịu) và không mua sản phẩm có giá quá rẻ..." - BS Hằng lưu ý.