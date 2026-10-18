Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo có nội dung sau

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Huế, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh có nhu cầu cập nhật thông tin định danh điện tử cho con em.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng về giấy tờ, thủ tục hành chính và việc học tập của trẻ để tạo lòng tin, thúc ép nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng gọi điện, nhắn tin tự xưng là cán bộ Công an, làm nhiệm vụ quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Chúng thông báo thông tin căn cước của trẻ bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc yêu cầu phụ huynh xác thực gấp, nếu không có thể ảnh hưởng đến việc học tập và giải quyết các thủ tục liên quan.

Một tin nhắn Zalo, một đường link lạ có thể trở thành khởi đầu cho chiếc bẫy lừa đảo. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh khi gọi video, mặc trang phục giống lực lượng Công an nhân dân, thậm chí giả mạo số điện thoại hiển thị như số của cơ quan nhà nước. Những thủ đoạn này khiến nhiều người mất cảnh giác, vội vàng làm theo yêu cầu mà không kiểm chứng thông tin.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn phụ huynh truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP. Khi nạn nhân làm theo, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị di động, thu thập dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không làm thủ tục định danh điện tử theo hướng dẫn qua điện thoại

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cụ thể, phụ huynh không thực hiện thủ tục định danh điện tử cho trẻ theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu xác thực thông tin, cần chủ động kiểm tra, xác minh qua kênh chính thức, không để những thông báo mang tính đe dọa hoặc thúc ép khiến bản thân mất bình tĩnh.

Người dân tuyệt đối không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng do người lạ gửi qua tin nhắn và không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Đồng thời, không chuyển tiền hoặc nộp các khoản phí với lý do kích hoạt, xác thực tài khoản theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng trao đổi, không làm theo hướng dẫn và liên hệ cơ quan Công an để xác minh, xử lý kịp thời. Việc chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thao tác trên điện thoại là biện pháp quan trọng giúp phụ huynh tránh rơi vào bẫy lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản của gia đình.