Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo có nội dung sau

| | Sống

Một tin nhắn tưởng chừng bình thường trên Zalo đôi khi lại phải cần cảnh giác.

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Huế, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh có nhu cầu cập nhật thông tin định danh điện tử cho con em.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng về giấy tờ, thủ tục hành chính và việc học tập của trẻ để tạo lòng tin, thúc ép nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng gọi điện, nhắn tin tự xưng là cán bộ Công an, làm nhiệm vụ quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Chúng thông báo thông tin căn cước của trẻ bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc yêu cầu phụ huynh xác thực gấp, nếu không có thể ảnh hưởng đến việc học tập và giải quyết các thủ tục liên quan.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo có nội dung sau- Ảnh 1.

Một tin nhắn Zalo, một đường link lạ có thể trở thành khởi đầu cho chiếc bẫy lừa đảo. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh khi gọi video, mặc trang phục giống lực lượng Công an nhân dân, thậm chí giả mạo số điện thoại hiển thị như số của cơ quan nhà nước. Những thủ đoạn này khiến nhiều người mất cảnh giác, vội vàng làm theo yêu cầu mà không kiểm chứng thông tin.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn phụ huynh truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP. Khi nạn nhân làm theo, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị di động, thu thập dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không làm thủ tục định danh điện tử theo hướng dẫn qua điện thoại

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cụ thể, phụ huynh không thực hiện thủ tục định danh điện tử cho trẻ theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu xác thực thông tin, cần chủ động kiểm tra, xác minh qua kênh chính thức, không để những thông báo mang tính đe dọa hoặc thúc ép khiến bản thân mất bình tĩnh.

Người dân tuyệt đối không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng do người lạ gửi qua tin nhắn và không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Đồng thời, không chuyển tiền hoặc nộp các khoản phí với lý do kích hoạt, xác thực tài khoản theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng trao đổi, không làm theo hướng dẫn và liên hệ cơ quan Công an để xác minh, xử lý kịp thời. Việc chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thao tác trên điện thoại là biện pháp quan trọng giúp phụ huynh tránh rơi vào bẫy lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản của gia đình.

Tất cả người dân đang sử dụng Facebook, Zalo, TikTok chú ý thông báo mới nhất từ công an

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vị bác sĩ đứng sau ca mổ chưa từng có tiền lệ, góp dấu ấn vào những bước tiến của y học Việt Nam

Vị bác sĩ đứng sau ca mổ chưa từng có tiền lệ, góp dấu ấn vào những bước tiến của y học Việt Nam Nổi bật

Cô gái SN 2000 đặt đồ ăn hết 10,4 triệu/tháng, giờ thuê người đến nhà nấu chỉ tốn 4 triệu

Cô gái SN 2000 đặt đồ ăn hết 10,4 triệu/tháng, giờ thuê người đến nhà nấu chỉ tốn 4 triệu Nổi bật

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, sợ hãi đứng một góc: Có thể là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, sợ hãi đứng một góc: Có thể là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

10:19 , 18/10/2026
Từ 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi được nhận trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng: Áp dụng trong trường hợp nào?

Từ 5/10/2026, trẻ em dưới 4 tuổi được nhận trợ cấp 1.350.000 đồng/tháng: Áp dụng trong trường hợp nào?

10:00 , 18/10/2026
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú có nội dung như thế nào?

09:41 , 18/10/2026
Sau 45 ngày, hơn 99% dân số Việt Nam hoàn thành một việc quan trọng

Sau 45 ngày, hơn 99% dân số Việt Nam hoàn thành một việc quan trọng

08:59 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên