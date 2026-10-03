7 loại hình ảnh công an cảnh báo không nên gửi qua Zalo, Messenger, kể cả cho người quen

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Lai Châu, người dân cần đặc biệt cẩn trọng với 7 loại hình ảnh chứa thông tin nhạy cảm. Theo đó, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng hình ảnh giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, hóa đơn, màn hình giao dịch hoặc các giấy tờ cá nhân được gửi qua ứng dụng nhắn tin để đánh cắp thông tin. Bằng cách sử dụng công nghệ trích xuất dữ liệu, chỉnh sửa hoặc kết hợp với thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác, các đối tượng có thể phục vụ cho nhiều hình thức lừa đảo khác nhau.

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Dưới đây là các loại ảnh mà cơ quan công an lưu ý:

Căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Ảnh căn cước chứa họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ và mã QR chứa dữ liệu định danh.

Ảnh căn cước chứa họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ và mã QR chứa dữ liệu định danh. Thẻ ngân hàng, số tài khoản, mã QR thanh toán.

Hình ảnh có mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập.

Vé máy bay, thẻ lên máy bay, mã đặt chỗ. Mã đặt chỗ có thể bị dùng để truy cập, thay đổi thông tin chuyến bay.

Mã đặt chỗ có thể bị dùng để truy cập, thay đổi thông tin chuyến bay. Hợp đồng, giấy tờ tài chính, hồ sơ cá nhân. Trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng hoặc số dư tài khoản.

Ảnh chân dung rõ mặt kèm giấy tờ. Khi xác thực sinh trắc học ngày càng phổ biến, bộ đôi ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân có thể bị lợi dụng để làm giả hồ sơ.

Ảnh minh họa

Thủ đoạn đang được dùng để xin ảnh giấy tờ

Kẻ gian thường tự xưng cán bộ công an, cán bộ địa chính hoặc nhân viên cơ quan nhà nước để tạo lòng tin. Công an xã Đak Pơ (Gia Lai) cho biết có đối tượng giả danh cán bộ địa chính, yêu cầu người dân gửi ảnh căn cước và sổ đỏ để "làm thủ tục". Người dân cần lưu ý rõ, Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai hay cung cấp ảnh giấy tờ qua đường link do cá nhân gửi trên Zalo, Facebook.

Trong công việc, đôi khi người dân vẫn phải gửi ảnh giấy tờ. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo chỉ gửi khi thực sự cần và đúng đối tượng có thẩm quyền, kiểm tra kỹ người nhận trước khi chia sẻ.

Trước khi gửi, nên che hoặc làm mờ thông tin không cần thiết như số định danh, mã QR, mã vạch, số thẻ. Bên cạnh đó, theo chuyên gia an ninh mạng, người dùng có thể nén tệp, đặt mật khẩu rồi gửi qua Zalo, sau đó gửi mật khẩu qua một kênh khác.

Với các thủ tục hành chính, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID có thể được xuất trình trực tiếp trên ứng dụng. Người dân không cần chụp ảnh gửi qua mạng xã hội.

Công an khuyến cáo không đăng công khai ảnh giấy tờ tùy thân hay thông tin tài chính lên mạng xã hội. Người dân nên bật xác thực hai lớp cho tài khoản mạng xã hội, email, ngân hàng.

Ngoài ra, hãy thường xuyên rà soát và xóa ảnh chứa thông tin nhạy cảm trong điện thoại và các cuộc trò chuyện cũ. Rủi ro không chỉ nằm ở ứng dụng nhắn tin mà còn ở thiết bị của cả người gửi lẫn người nhận.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu