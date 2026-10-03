Người dân kiểm tra VNeID trước 28/2/2027 để được miễn, giảm phí khi đổi căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe

Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số được Chính phủ ban hành ngày 9/7/2026, có hiệu lực từ 15/8/2026 đến 28/2/2027. Nghị quyết cũng lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Để triển khai, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026, quy định cụ thể từng khoản phí, lệ phí được miễn, giảm. Thông tư có hiệu lực cùng thời hạn với Nghị quyết. Từ ngày 1/3/2027, các khoản này quay về mức thu theo các thông tư gốc.

Hai điều kiện bắt buộc để được hưởng quyền lợi miễn, giảm lệ phí

Theo Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, đối tượng được hưởng là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Công dân đồng thời phải hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID tại Phụ lục I, và thực hiện thủ tục đáp ứng điều kiện tại Phụ lục II, Phụ lục III.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm:

Giấy khai sinh.

Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động.

Thông tin tài khoản an sinh xã hội.

Thông tin số thuê bao di động.

Sổ sức khỏe điện tử.

Theo khoản 3 Điều 5, mức độ được hưởng chính sách của từng người được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Theo yêu cầu của cá nhân, hệ thống sẽ chia sẻ thông tin này cho Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ áp dụng ưu đãi.

Nhóm phí, lệ phí được miễn khi làm thủ tục trực tuyến

Phụ lục II Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định miễn các khoản phí, lệ phí thiết yếu, có tần suất giao dịch cao. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về tích hợp thông tin trên VNeID và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến, mức thu đối với các khoản thuộc diện ưu đãi được áp dụng bằng 0 đồng.

Các nhóm phí, lệ phí được miễn gồm:

- Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe

- Lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước

- Lệ phí đăng ký cư trú

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành và giấy phép xuất cảnh

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

- Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch

- Lệ phí hộ tịch trong nước

- Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Phí khai thác, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe mô tô

Bên cạnh các khoản được miễn, Phụ lục III Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định giảm một số khoản phí, lệ phí đối với các giao dịch phổ biến có giá trị lớn.

Đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng, công dân đáp ứng các điều kiện theo nghị quyết được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Chính sách này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm và mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Đối với ô tô, chính sách quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu; đối với xe mô tô, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu. Cả 2 chính sách đều chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm và mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ; riêng xe mô tô được giảm 100% nhưng vẫn chịu giới hạn này.

Để được hưởng chính sách, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời đáp ứng các điều kiện về dữ liệu được tích hợp trên VNeID. Đối với nhóm lệ phí trước bạ này, nghị quyết quy định các thông tin như mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe hoặc quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản, tùy từng trường hợp.

Ngoài lệ phí trước bạ, Phụ lục III còn quy định chính sách giảm đối với một số khoản phí, lệ phí thuộc các giao dịch phổ biến, có giá trị lớn theo điều kiện cụ thể của nghị quyết.

Thời gian áp dụng chính sách kéo dài đến ngày 28/2/2027. Do đó, người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cần chủ động kiểm tra tài khoản VNeID, hoàn tất việc tích hợp các thông tin theo quy định và đáp ứng đầy đủ điều kiện của từng thủ tục để được hưởng mức miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng.

Người dân nên làm gì trước ngày 28/2/2027 để được hưởng quyền lợi này

Người dân nên mở VNeID kiểm tra tài khoản đã đạt mức độ 2 hay chưa, sau đó vào mục "Ví giấy tờ" rà soát đủ 5 loại giấy tờ. Nếu cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp giấy tờ chưa kết nối, có thể đề nghị tích hợp qua VNeID và được giải quyết trong 5 ngày làm việc theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Với số thuê bao, cần bảo đảm là số chính chủ. Đây vừa là một trong 5 điều kiện hưởng ưu đãi, vừa là lý do có thể khiến tài khoản VNeID bị khóa tự động từ ngày 28/9/2026.

Người có kế hoạch mua bán nhà đất, ô tô, xe máy cũ nên lưu ý điều kiện về phía bên chuyển nhượng. Hai bên nên thống nhất việc tích hợp mã số thuế và thông tin tài sản trên VNeID trước khi làm hồ sơ.