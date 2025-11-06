Nhỏ vài giọt dầu gió vào củ hành tây, tưởng nghịch dại ai ngờ hiệu quả hơn cả "vàng mười"

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi những rắc rối nhỏ lại khiến ta mệt mỏi không kém chuyện lớn: nào là muỗi vo ve suốt đêm, những cơn cảm nhẹ do điều hoà, hay vài góc bếp thỉnh thoảng lại xuất hiện vị khách không mời là lũ gián. Thật bất ngờ là chỉ với một củ hành tây quen thuộc và một chai dầu gió nhỏ, bạn đã có thể giải quyết được gần hết những phiền toái này bằng những mẹo vô cùng đơn giản mà hiệu quả.

Mẹo 1: Giúp ngủ ngon và đuổi muỗi tự nhiên

Nếu bạn thường xuyên trằn trọc, mệt mỏi nhưng vẫn khó ngủ sâu, hãy thử áp dụng một mẹo nhỏ rất dễ làm. Cắt nhỏ một củ hành tây, cho vào một chiếc khẩu trang y tế đã cắt mở một đầu, rồi nhỏ thêm vài giọt dầu gió vào. Sau đó buộc chặt lại để tạo thành một “túi thơm hành tây” đơn giản mà hữu ích.

Khi đặt túi này ở đầu giường, hương hành tây cùng mùi dầu gió sẽ lan toả nhẹ nhàng, vừa giúp xua muỗi hiệu quả, vừa mang lại cảm giác thư giãn cho thần kinh. Mặc dù mùi hơi nồng trong những phút đầu, nhưng sau một thời gian ngắn, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn. Nhiều người từng thử đều chia sẻ rằng họ ngủ sâu hơn và tỉnh dậy trong trạng thái khoẻ khoắn, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

Mẹo 2: Hỗ trợ giảm cảm lạnh nhẹ

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều gia đình phải bật điều hoà liên tục, và chỉ cần sơ ý một chút là dễ bị cảm lạnh, sổ mũi hoặc nhức đầu. Khi gặp tình huống này, bạn có thể tận dụng ngay một củ hành tây có sẵn trong bếp. Cắt một lát hành tây to rồi đặt dưới lòng bàn chân, mang thêm một đôi tất để cố định và giữ ấm qua đêm.

Trong hành tây có chứa hoạt chất allyl propyl disulfide là một loại hợp chất có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu viêm và kích thích lưu thông máu. Khi đặt ở lòng bàn chân, nơi tập trung nhiều huyệt đạo, các tinh chất từ hành tây sẽ thấm dần vào cơ thể, giúp đào thải độc tố, giảm nghẹt mũi và làm dịu cảm giác mệt mỏi.

Mẹo 3: Làm mềm ráy tai, giảm đau tai

Không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ hay cảm lạnh, hành tây còn có thể hỗ trợ trong việc làm mềm ráy tai hoặc giảm đau tai nhẹ. Khi thấy tai bị bít do ráy khô, bạn chỉ cần lấy phần lõi của củ hành, cắt thành miếng nhỏ hơn vành tai một chút rồi đặt nhẹ ở khu vực bên ngoài vành tai trong khoảng một đến hai tiếng.

Hơi hành toả ra sẽ giúp làm mềm ráy, khiến việc vệ sinh tai trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên trong hành tây còn giúp giảm cảm giác đau nhức nhẹ, đặc biệt khi bạn bị viêm nhẹ hoặc ù tai do thay đổi thời tiết.

Mẹo 4: Đuổi gián, xua côn trùng

Ngoài những công dụng kể trên, hành tây còn là “khắc tinh” của các loại côn trùng, đặc biệt là gián. Khi thời tiết trở nên ẩm nóng, gián thường kéo vào bếp, nơi có độ ẩm cao và nhiều mùi thức ăn. Để đuổi chúng đi, bạn chỉ cần cắt hành tây thành miếng nhỏ rồi đặt ở góc tủ, gầm bếp hoặc những nơi gián hay xuất hiện.

Mùi hăng cay của hành tây khiến gián vô cùng sợ hãi, buộc chúng phải rời khỏi khu vực đó ngay. Cách làm này hoàn toàn tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, vừa tiết kiệm lại đảm bảo an toàn cho gia đình.

Theo: Sohu