Tôi phát hiện ra sự khác biệt lớn giữa hành tây trắng và hành tây tím: Tôi thực sự học được nhiều điều và sẽ không mua một cách tùy tiện nữa

Bạn có để ý khi đi chợ, chúng ta thường bắt gặp hai loại hành tây chính: Một loại có màu tím nổi bật, và loại còn lại mang màu trắng nhạt. Trước đây, tôi cũng từng tùy tiện chọn bất kỳ loại nào mình thấy, cho đến khi tôi làm một món gỏi và nhận ra sự khác biệt lớn giữa chúng. Khám phá này đã giúp tôi lựa chọn nguyên liệu thông minh hơn rất nhiều!

Hành tây tím: Anh hùng của các món ăn sống

Chỉ cần nhìn thôi, hành tây tím đã gây ấn tượng bởi màu sắc rực rỡ của nó. Hương vị của chúng cũng mạnh mẽ không kém. Khi ăn sống, hành tây tím có vị cay nồng đặc trưng, mang đến một độ giòn đặc biệt. Chính nhờ vị cay này mà chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các món ăn nguội, salad, hay món nướng. Đặc biệt, hành tây tím còn chứa hàm lượng anthocyanin dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có lợi cho sức khỏe.

Hành tây trắng: Nữ hoàng của các món hầm và súp

Trái ngược với hành tây tím, hành tây trắng có vẻ ngoài đơn giản nhưng hương vị của chúng lại dịu nhẹ và ngọt hơn hẳn. Chúng mọng nước và ít cay, cực kỳ phù hợp cho những ai không thích vị nồng. Đặc biệt, khi được nấu chín trong thời gian dài, chẳng hạn như trong các món hầm, súp hay cà ri, hành tây trắng trở nên ngọt hơn và mềm dẻo hơn. Vị ngọt thanh của chúng sẽ làm tăng thêm độ ngon cho món ăn mà không hề lấn át hương vị của các nguyên liệu khác.

Mặc dù công dụng tăng giá trị mỗi món ăn có thể khác nhau đối với hành tây tím và hành tây trắng nhưng không thể phủ nhận một điều, loại củ là rau gia vị này có rất nhiều công dụng với sức khỏe.

Dinh dưỡng của hành tây: Chất dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần Một cốc hành tây sống thái nhỏ có: Lượng calo: 64 Carbohydrate: 15 gram Protein : 2 gam Chất béo: 0 gram Chất xơ: 3 gram Đường: 7 gram

Hành tây: Siêu thực phẩm ngăn ngừa ung thư và phòng nhiều bệnh

Hành tây là một loại rau thuộc chi Allium và có họ hàng gần với tỏi, hẹ tây và tỏi tây. Chúng giàu các hóa chất có thể giúp bảo vệ tim, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và giúp cơ thể sản xuất insulin dễ dàng hơn. Hành tây cũng là một trong những nguồn thực vật giàu quercetin nhất, một hợp chất thực vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hành tây không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nấu ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng chính của hành tây:

Chống ung thư: Hành tây chứa các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại tràng, vòm họng và ung thư tuyến tiền liệt.

Hỗ trợ tiêu hóa: Hành tây là nguồn cung cấp prebiotics dồi dào, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tốt cho xương: Thường xuyên ăn hành tây có thể giúp tăng cường mật độ xương, góp phần ngăn ngừa loãng xương.

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong hành tây giúp giảm cholesterol và tan cục máu đông, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Kiểm soát tiểu đường: Quercetin và các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây có thể hỗ trợ sản xuất insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngăn ngừa Alzheimer: Chế độ ăn giàu flavonoid từ hành tây có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, một số nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy nước ép hành tây có thể có lợi cho những người bị rụng tóc: Một số người sử dụng nước ép hành tây như một bài thuốc tại nhà để điều trị rụng tóc, gàu, ngứa da đầu và các vấn đề khác liên quan đến tóc.

Tuy nhiên, nghiên cứu về bất kỳ lợi ích tiềm năng nào của nước ép hành tây vẫn còn rất hạn chế. Một nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra lợi ích tiềm năng ở những người bị rụng tóc do rối loạn miễn dịch gọi là rụng tóc từng vùng. Trong nghiên cứu đó, những người gội đầu bằng nước ép hành tây mọc tóc nhiều hơn những người gội đầu bằng nước.

Ngoài những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bạn cần lưu ý một số điểm sau khi ăn hành tây:

- Gây đầy hơi và khó tiêu: Hành tây có chứa fructans, một loại carbohydrate có thể gây đầy hơi và khó chịu ở một số người, đặc biệt là những người có hội chứng ruột kích thích (IBS).

- Hôi miệng: Ăn hành tây sống, đặc biệt là với số lượng lớn, có thể gây hôi miệng do các hợp chất lưu huỳnh. Bạn có thể khắc phục bằng cách đánh răng, dùng chỉ nha khoa, hoặc nhai kẹo cao su không đường sau khi ăn.

- Trào ngược axit: Nếu bạn đang gặp vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản (GERD), ăn hành tây sống có thể làm tăng sản xuất axit dạ dày, gây ợ nóng và khó chịu.

- Dị ứng: Mặc dù hiếm, một số người có thể bị dị ứng với hành tây. Các triệu chứng bao gồm phát ban, ngứa, sưng tấy hoặc khó thở. Nếu gặp phải các dấu hiệu này, bạn nên ngừng ăn và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.