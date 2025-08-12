Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống mấy chục năm mới biết hành tây làm được 5 việc này, ai không biết thì rất thiệt

12-08-2025 - 14:51 PM | Sống

Ngoài nấu ăn, hành tây còn có nhiều công dụng hay ho. Nếu bạn đã biết, hãy chia sẻ với người thân nhé!

Hành tây là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình. Không chỉ góp phần tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn, loại củ tưởng chừng bình thường này còn ẩn chứa hàng loạt công dụng “giải cứu” bạn trong nhiều tình huống khó nhằn của cuộc sống. Dưới đây là 5 bí ẩn ít ai biết về hành tây, nếu nắm được, bạn sẽ tiết kiệm kha khá thời gian, công sức và cả tiền bạc.

1. Khử mùi hôi trong nhà bếp cực nhanh

Sau khi nấu nướng, đặc biệt là chiên cá, mùi hôi thường bám lâu trong không khí và ám vào rèm, quần áo. Chỉ cần cắt đôi củ hành tây, đặt ở góc bếp hoặc gần bồn rửa, các hợp chất lưu huỳnh trong hành sẽ nhanh chóng hút và trung hòa mùi khó chịu. Cách này hoàn toàn tự nhiên, không tốn tiền mua xịt khử mùi mà hiệu quả lại bất ngờ.

2. Đuổi côn trùng một cách tự nhiên

Không cần dùng đến hóa chất, hành tây có thể khiến kiến, gián và muỗi “dè chừng”. Bạn chỉ cần băm nhỏ hành tây, cho vào bát và đặt tại khu vực côn trùng hay lui tới. Mùi đặc trưng từ hành sẽ khiến chúng tránh xa. Đây là mẹo an toàn, đặc biệt hữu ích cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng.

3. Làm sạch đồ dùng kim loại bị xỉn màu

Dao, muỗng hay nồi inox dùng lâu thường bị xỉn, trông kém sạch sẽ. Chà nhẹ bề mặt kim loại với lát hành tây, kết hợp chút muối mịn, bạn sẽ thấy chúng sáng bóng trở lại. Nguyên nhân là hợp chất axit nhẹ trong hành giúp đánh bay lớp oxy hóa bám bên ngoài.

4. Làm dịu vết muỗi đốt và côn trùng cắn

Khi bị muỗi hoặc côn trùng cắn, vùng da thường sưng đỏ và ngứa rát. Hãy thử áp một lát hành tây mỏng lên vết cắn, tinh dầu trong hành sẽ giúp giảm viêm và xoa dịu cảm giác khó chịu nhanh chóng. Đây là mẹo dân gian đã được nhiều người áp dụng và kiểm chứng hiệu quả.

5. Giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn

Nếu bạn muốn giữ khoai tây, táo hoặc một số loại rau củ tươi lâu hơn, hãy đặt một củ hành tây cắt đôi vào cùng trong túi lưới hoặc hộp thoáng khí. Hành sẽ giúp hút bớt độ ẩm và hạn chế vi khuẩn, nấm mốc phát triển, kéo dài thời gian bảo quản.

Loại rau có giàu hàm lượng selen gấp 30 lần hành tây: Là "thuốc" hạ đường huyết tự nhiên lại rất bổ máu

Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
37 tuổi nhưng huyết áp luôn 'cao vút', uống thuốc cũng khó hạ: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

37 tuổi nhưng huyết áp luôn 'cao vút', uống thuốc cũng khó hạ: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ Nổi bật

1 quỹ thiện nguyện của Vingroup vừa nhận huân chương cao quý của Nhà nước: Có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, đã giải ngân 15.000 tỷ đồng

1 quỹ thiện nguyện của Vingroup vừa nhận huân chương cao quý của Nhà nước: Có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, đã giải ngân 15.000 tỷ đồng Nổi bật

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm

14:35 , 12/08/2025
Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

14:33 , 12/08/2025
Sau khi chuyển khoản thành công hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông Hà Nội vội đến công an phường trình báo luôn

Sau khi chuyển khoản thành công hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông Hà Nội vội đến công an phường trình báo luôn

14:24 , 12/08/2025
2 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp 150% lương từ 2026

2 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp 150% lương từ 2026

14:06 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên