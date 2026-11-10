Nam danh ca SN 1937 từ Mỹ về diễn lần cuối phải ngồi xe lăn

Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã có đêm liveshow tri ân khán giả Việt Nam với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhận được tình cảm của đông đảo khán giả.

Do sức khỏe yếu, nam danh ca phải ngồi xe lăn khi di chuyển lên sân khấu và cũng ngồi hát trong suốt chương trình. Dù vậy, ông vẫn cố gắng cất giọng phục vụ người hâm mộ. Đáng chú ý, màn kết hợp giữa Minh Cảnh và NSND Minh Vương nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Kết thúc chương trình, Minh Cảnh tiếp tục được người thân hỗ trợ bằng xe lăn để ra về. Nhiều khán giả vẫn nán lại chờ gặp, xin chữ ký và chụp ảnh cùng ông. Tình cảm của công chúng dành cho nam danh ca cho thấy sức hút của một giọng ca từng gắn bó với nhiều thế hệ người yêu cải lương.

Danh ca Minh Cảnh sinh năm 1937, là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông được biết đến với giọng ca vọng cổ chẻ đặc trưng, cách nhả chữ chuẩn xác cùng kỹ thuật trường hơi và lối ngân nga mềm mại.

Trong sự nghiệp, Minh Cảnh ghi dấu ấn qua nhiều vở cải lương như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Mùa thu lá bay. Ông cũng nổi tiếng với hàng loạt bản tân cổ giao duyên như Tu là cội phúc, Chuyến xe Tây Ninh, Lòng mẹ.

Trong thập niên 1960-1970, ông từng thành lập và dẫn dắt đoàn hát Minh Cảnh, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tạo được tiếng vang tại miền Nam. Bên cạnh ca hát và diễn xuất, nam nghệ sĩ còn tham gia sáng tác tân cổ giao duyên và dàn dựng sân khấu.



Năm 2005, Minh Cảnh sang Mỹ định cư. Dù sinh sống ở nước ngoài, ông vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống, tham gia một số chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt và thỉnh thoảng trở về nước gặp gỡ khán giả.

Tuy nhiên, ở tuổi gần 90, sức khỏe của nam danh ca đã suy giảm, không còn đủ thể lực để thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam như trước. Vì vậy, chuyến trở về lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi ông và các nghệ sĩ thân thiết quyết định thực hiện liveshow cuối cùng để gặp gỡ, tri ân khán giả trong nước trước khi trở lại Mỹ an hưởng tuổi già.

Trước đêm diễn, NSND Thanh Điền từng đến thăm Minh Cảnh và chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông. Khi đó, nam danh ca chỉ có thể nằm một chỗ trò chuyện, không đủ sức ngồi dậy. Dù vậy, ông vẫn rất minh mẫn, nhớ rõ những chuyện xưa và đối đáp lưu loát.

Đêm liveshow vừa qua vì thế được xem là dịp đặc biệt để khán giả gặp lại, thưởng thức giọng hát của một nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương Việt Nam.