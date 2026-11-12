Bảo tàng, di tích nào được miễn phí vé vào cửa Ngày Văn hóa Việt Nam?

Nhiều bảo tàng, di tích lịch sử miễn phí vé tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm, căn cứ Thông tư quy định của Bộ Tài chính

Chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam miễn phí vé tham quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm góp phần tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa.

Trước đó, tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Đó là ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu là các nhà văn hóa trên toàn quốc tham dự hội nghị.

Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.