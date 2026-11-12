Cuộc sống của ái nữ xưởng hạt điều Tây Ninh sau 7 tháng ly hôn chồng Campuchia

Mới đây, mạng xã hội TikTok xôn xao trước loạt hình ảnh và video được cho là của bạn gái mới và Long Hour - thiếu gia Campuchia từng gây chú ý với đám cưới xa hoa cùng Duyên Nguyễn (SN 2005, ở Tây Ninh). Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự bàn luận, dù chưa rõ thực hư ra sao.

Giữa lúc câu chuyện cũ được nhắc lại, cuộc sống hiện tại của Duyên Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Duyên Nguyễn từng là cô dâu Tây Ninh gây sốt MXH vào đầu năm 2026. Ảnh: MXH.

Duyên Nguyễn hiện vẫn gắn bó với công việc kinh doanh hạt điều của gia đình. Cô từng được giới thiệu là giám đốc điều hành xưởng sản xuất hạt điều, trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh và livestream giới thiệu, bán sản phẩm trên mạng xã hội.

Cô hiện đang sở hữu kênh TikTok hơn 474 N follower, nơi mà ái nữ xưởng hạt điều Tây Ninh này vẫn chăm chỉ duy trì việc livestream bán hạt điều, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh liên quan đến công việc tại xưởng sản xuất hạt điều của gia đình. Thỉnh thoảng đăng tải vlog ghi lại một ngày đi làm, các bữa ăn,... Duyên Nguyễn vẫn giữ phong cách trẻ trung, nữ tính. Cô thường lựa chọn những bộ trang phục đơn giản khi đi làm, trong khi những lần xuất hiện tại sự kiện lại đầu tư hơn về trang phục, kiểu tóc và trang điểm.

Duyên Nguyễn chăm chỉ làm việc. Ảnh: FBNV.

Dưới các bài đăng, không ít cư dân mạng dành lời khen cho sự chăm chỉ, giỏi giang của cô gái 21 tuổi. Một số ý kiến cho rằng ở độ tuổi này, việc vừa quản lý công việc kinh doanh, vừa tự xây dựng hình ảnh và duy trì hoạt động bán hàng là điều không đơn giản. Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Duyên Nguyễn vẫn xoay quanh hai mối quan tâm chính là công việc kinh doanh và gia đình. Cô không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm sau đổ vỡ.

Duyên Nguyễn hiện sống cùng gia đình, tập trung làm việc ở xưởng điều. Ảnh: FBNV

Sắc vóc hiện tại của cô nàng. Ảnh: FBNV.

Trước đó, vào tối 27/4/2026, Duyên Nguyễn bất ngờ livestream xác nhận đã chia tay Long Hour sau khoảng 3 tháng tổ chức đám cưới. Theo chia sẻ của cô, nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong quan điểm công việc, khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Duyên cũng cho biết cả hai đã cùng đi đến quyết định dừng lại, không phải do một phía chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Cô cũng làm rõ chuyện sính lễ và quà cưới sau khi chia tay. Theo lời Duyên, trang sức, vàng, kim cương và nhiều món quà từ phía nhà trai đã được hoàn trả. Khoản tiền nhà trai hỗ trợ cho hai người làm vốn kinh doanh cũng được gia đình cô hoàn lại. Cô đồng thời khẳng định hai bên gia đình không xảy ra mâu thuẫn và vẫn duy trì mối quan hệ làm ăn.

Vốn dĩ, Duyên Nguyễn và Long Hour từng là cặp đôi nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội vào tháng 1/2026 nhờ đám cưới xa hoa. Duyên sinh năm 2005, quê Tây Ninh, còn Long Hour sinh năm 2007, là người Campuchia. Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai đã có khoảng 2 năm tìm hiểu.

Hôn lễ của cặp đôi gây choáng bởi loạt sính lễ và quà cưới giá trị lớn, tổng giá trị được cộng đồng mạng gọi vui là khoảng 35 tỷ đồng. Trong ngày trọng đại, Duyên xuất hiện với bó hoa cưới đính pha lê Swarovski được cho là trị giá khoảng 300 triệu đồng. Gia đình nhà gái trao tặng sổ đỏ trị giá 27 tỷ đồng cùng 200.000 USD tiền mặt. Phía nhà trai cũng chuẩn bị nhiều sính lễ, trang sức và quà tặng giá trị.

Từ một cô dâu từng gây sốt với đám cưới bạc tỷ, Duyên Nguyễn hiện trở lại với nhịp sống quen thuộc bên gia đình và công việc kinh doanh. Dù những câu chuyện liên quan đến cuộc hôn nhân cũ thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại, cô vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh đời thường, livestream bán hàng và chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Trần Hà.