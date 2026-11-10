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Thiếu tiền vé, cô gái mồ côi 17 tuổi bị xe khách bỏ lại giữa đêm ở Quảng Ngãi

| | Xã hội

Trên đường từ Hải Phòng về Tây Ninh thăm ông ngoại bị ốm, cô gái mồ côi 17 tuổi bị tài xế xe khách yêu cầu xuống xe giữa đêm tại Quảng Ngãi vì không đủ tiền trả vé.

Ngày 9/11, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin về việc đơn vị vừa hỗ trợ một cô gái 17 tuổi bị tài xế xe khách bỏ lại giữa đường do không đủ tiền trả cho nhà xe.

Trước đó, trực ban Công an xã Sơn Tịnh nhận được tin báo của người dân về một cô gái có biểu hiện hoảng loạn, đi lang thang trong đêm tại khu vực thôn Hà Trung xã Sơn Tịnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tổ chức tìm kiếm, đưa cô gái về trụ sở để chăm sóc, động viên và tìm hiểu sự việc.

Công an xã Sơn Tịnh trao tiền hỗ trợ em Đ.T.K.T. đón xe về quê.

Qua làm việc, cô gái cho biết tên Đ.T.K.T. (SN 2009, trú tỉnh Tây Ninh), hiện làm thuê kiếm sống tại TP. Hải Phòng.

Theo lời kể của T., em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà ngoại. Sau đó, T. đến Hải Phòng làm thuê để kiếm sống.

Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, nhận tin ông ngoại bị ốm, T. vội đón xe khách về Tây Ninh thăm ông.

Tuy nhiên, trên hành trình về quê, T. cho biết mình không đủ tiền trả cho nhà xe và đã thông báo sự việc với tài xế.

Khi xe đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, tài xế yêu cầu cô gái xuống xe tại khu vực đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Sơn Tịnh.

Công an xã Sơn Tịnh hỗ trợ em T. đón xe để về quê.

Bị bỏ lại giữa đêm tại địa phương xa lạ, cô gái rơi vào trạng thái hoảng loạn, đi lang thang trên đường. Phát hiện sự việc bất thường, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi đưa T. về trụ sở, Công an xã Sơn Tịnh liên hệ với công an nơi cô gái cư trú tại Tây Ninh để xác minh thêm thông tin.

Biết hoàn cảnh của T., cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tịnh đã chung tay hỗ trợ kinh phí, đồng thời đưa cô gái đến bến xe để tiếp tục hành trình về quê thăm ông ngoại.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền phong

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