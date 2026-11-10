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Vĩnh Long có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

| | Xã hội

Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026, và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng.

HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo điều hành khối lượng công việc rất lớn, rất cấp bách từ nay đến cuối năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Theo ông Dũng, các nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào cũng đều phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Cảnh Kỳ

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