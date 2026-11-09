Miền Tây sắp có cây cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, thiết kế đặc biệt với 6 làn cao tốc phía trên, đường sắt bên dưới

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành công văn về việc triển khai Quyết định của Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với dự án thành phần 2, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp, triển khai nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6 km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (Vĩnh Long), điểm cuối nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2.

Công trình vượt sông Hậu, cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu. Điểm đặc biệt của dự án là cầu chính được thiết kế theo dạng dây văng hai tầng, sử dụng kết cấu giàn thép, kết hợp khai thác đường bộ cao tốc và đường sắt trên cùng một công trình.

Cụ thể, tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc, mỗi làn rộng 3,75 m, với tốc độ thiết kế 100 km/h. Mặt cầu chính rộng 30,5 m và không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng. Phương án này tạo điều kiện kết nối với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai.

Trong khi đó, phần đường dẫn và các cầu trên tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe, kèm 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Cầu dẫn có chiều rộng 32,2 m, sử dụng kết cấu dầm Super T và giàn thép.

Theo hướng tuyến dự kiến, từ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, công trình đi qua địa bàn Vĩnh Long, vượt Quốc lộ 1, Quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly trước khi vượt sông Hậu.

Tại phía TP Cần Thơ, tuyến đường đi trên cao qua phường Hưng Phú, vượt khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ, sau đó kết nối với nút giao IC2, liên thông với mạng lưới cao tốc trong khu vực.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Vĩnh Long; dự án thành phần 2 thực hiện các công việc tương tự trên địa bàn TP Cần Thơ; dự án thành phần 3 là đầu tư xây dựng công trình chính do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.

Về cơ cấu vốn, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Vĩnh Long khoảng 2.266 tỷ đồng, tại TP Cần Thơ khoảng 824 tỷ đồng. Phần xây dựng cầu và đường dẫn có tổng vốn khoảng 23.959 tỷ đồng, chiếm gần 89% tổng mức đầu tư toàn dự án.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao làm chủ đầu tư trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đơn vị này đồng thời tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình theo hình thức rộng rãi, phối hợp với các địa phương xác định phạm vi giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành sau 5 năm. Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch. Công trình cũng được định hướng tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.