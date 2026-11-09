Sun Group chuẩn bị mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư An Hòa Sun Home do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Trong đợt tiếp nhận hồ sơ lần này, chủ đầu tư mở bán 104 căn hộ tại tòa SH2. Các căn hộ có diện tích từ 30-62 m2. Với đơn giá trên, người mua cần chi khoảng 192-396 triệu đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án.

Đối tượng được đăng ký mua trong đợt này giới hạn ở các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời, giải tỏa tại 3 khu chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 2/12/2026 đến ngày 5/1/2027.

Sun Home là một trong những dự án nhà ở xã hội được triển khai từ gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ đồng của Chính phủ, khởi động từ năm 2013.

Dự án tọa lạc trên đường Vân Đồn, phường Sơn Trà, gồm 3 khối chung cư mang ký hiệu SH1, SH2 và SH3. Theo quy hoạch, dự án cung cấp 347 căn nhà ở xã hội, 60 căn hộ thương mại cùng một khu thương mại dịch vụ.