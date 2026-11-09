Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sun Group chuẩn bị mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Từ ngày 2/12/2026 đến ngày 5/1/2027, Sun Group sẽ tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư An Hòa Sun Home tại TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư An Hòa Sun Home do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Trong đợt tiếp nhận hồ sơ lần này, chủ đầu tư mở bán 104 căn hộ tại tòa SH2. Các căn hộ có diện tích từ 30-62 m2. Với đơn giá trên, người mua cần chi khoảng 192-396 triệu đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án.

Đối tượng được đăng ký mua trong đợt này giới hạn ở các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời, giải tỏa tại 3 khu chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 2/12/2026 đến ngày 5/1/2027.

Sun Home là một trong những dự án nhà ở xã hội được triển khai từ gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ đồng của Chính phủ, khởi động từ năm 2013.

Dự án tọa lạc trên đường Vân Đồn, phường Sơn Trà, gồm 3 khối chung cư mang ký hiệu SH1, SH2 và SH3. Theo quy hoạch, dự án cung cấp 347 căn nhà ở xã hội, 60 căn hộ thương mại cùng một khu thương mại dịch vụ. 

Thế Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo

Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo Nổi bật

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ Nổi bật

Diễn biến mới nhất tuyến đường 6 tỷ USD: Rộng 16 làn xe, kết nối trung tâm Hà Nội với siêu sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Diễn biến mới nhất tuyến đường 6 tỷ USD: Rộng 16 làn xe, kết nối trung tâm Hà Nội với siêu sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

09:49 , 09/11/2026
Xây mới chợ Kim Liên: Chuyển thành khối nhà 3 tầng, có hầm đỗ xe

Xây mới chợ Kim Liên: Chuyển thành khối nhà 3 tầng, có hầm đỗ xe

09:48 , 09/11/2026
Hiện trạng 4 tòa chung cư có 246 căn hộ dự kiến di dời ở Kim Văn - Kim Lũ

Hiện trạng 4 tòa chung cư có 246 căn hộ dự kiến di dời ở Kim Văn - Kim Lũ

09:47 , 09/11/2026
Hà Nội cho thuê 28ha đất và mặt nước xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên

Hà Nội cho thuê 28ha đất và mặt nước xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên

09:18 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên