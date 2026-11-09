Sáng 5/11, UBND xã Phú Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong số 161 trường hợp còn vướng mắc, có 98 hộ sử dụng đất thuê ki-ốt và 63 hộ sử dụng đất nông nghiệp được giao tại khu ao Là Đá. Đây là những trường hợp còn có ý kiến khác nhau về điều kiện và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại hội nghị, người dân kiến nghị về việc xác định nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như phương án di dời tài sản, công trình trên đất. Đại diện các cơ quan chuyên môn đã giải thích quy định liên quan, tiếp thu những nội dung cần tiếp tục xác minh, xem xét.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát cụ thể nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của từng trường hợp để làm căn cứ xác định chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Những trường hợp vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Đối với các trường hợp đã hoàn thành kiểm kê và đủ điều kiện, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ có công trình, nhà xưởng trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án được đề nghị chủ động phương án di dời, tháo dỡ, phối hợp bàn giao mặt bằng.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD, được khởi công vào tháng 5/2026.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Đây là tuyến đường cấp đô thị, thuộc loại trục chính đô thị. Mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và đường gom hai bên, mỗi bên 3 làn xe, cùng hệ thống dải phân cách và vỉa hè. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và không gian phát triển lớn ở phía Nam Thủ đô như Ocean Park, dự án của Trump Organization, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Đáng chú ý, dự án này sẽ đi qua Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, qua đó tăng khả năng kết nối trực tiếp với đại dự án thể thao quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được khởi công cuối năm 2025. Điểm nhấn của khu đô thị là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện. Theo kế hoạch, công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được hoàn thành trong năm 2027.