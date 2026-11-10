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Từ nay, người dân có VNeID chú ý cập nhật ngay thay đổi mới

| | Xã hội

Từ ngày 9/11/2026, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID tiếp tục được bổ sung một tiện ích mới.

Thay đổi trên VNeID được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ giao thông trực tuyến.

Cụ thể, người dân có thể mua vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng VNeID thông qua Nền tảng giao thông tập trung. Tiện ích mới cho phép hành khách thực hiện các thao tác từ tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến tàu, chỗ ngồi đến thanh toán ngay trên điện thoại.

Theo Báo Gia Lai, người dùng không chỉ có thể mua vé cho bản thân mà còn được đặt vé hộ người thân, bạn bè. Vé điện tử sau khi thanh toán thành công sẽ được lưu trên ứng dụng, giúp việc quản lý và sử dụng thuận tiện hơn.

Hướng dẫn mua vé tàu trên VNeID

Để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và đăng nhập ứng dụng. Tại giao diện chính, người dùng tìm kiếm từ khóa "giao", chọn mục "Dịch vụ giao thông", đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode để truy cập Nền tảng giao thông tập trung.

Từ ngày 9/11/2026, người dân có thể đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Tiếp đó, hành khách chọn dịch vụ "Tàu hỏa", nhập thông tin ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số lượng hành khách để tra cứu chuyến. Hệ thống sẽ hiển thị các chuyến tàu cùng thông tin giờ chạy, giá vé và số chỗ còn trống để người dùng lựa chọn.

Sau khi chọn chuyến tàu phù hợp, hành khách tiếp tục chọn toa, vị trí ghế ngồi trên sơ đồ, nhập thông tin người đi tàu và thông tin liên hệ. Trước khi xác nhận đặt vé, người dùng cần kiểm tra kỹ các thông tin đã nhập.

Các phương thức thanh toán được hỗ trợ gồm quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế. Mỗi giao dịch có thể đặt tối đa 10 vé, với thời gian hoàn tất thanh toán là 10 phút.

Có thể gửi vé tàu cho người thân qua VNeID

Một tính năng đáng chú ý khác là "Gửi vé qua VNeID". Với tiện ích này, người mua có thể chuyển vé điện tử đến tài khoản VNeID của người thân hoặc người trực tiếp sử dụng vé.

Khi gửi vé, người mua được lựa chọn ẩn hoặc hiển thị giá vé. Người nhận chỉ cần truy cập ứng dụng VNeID và xác nhận nhận vé để sử dụng.

Sau khi thanh toán thành công, hành khách có thể kiểm tra thông tin vé tại mục "Vé của tôi" trên ứng dụng. Các chính sách giảm giá dành cho trẻ em, người cao tuổi, sinh viên và những đối tượng đủ điều kiện khác vẫn được áp dụng theo quy định hiện hành của ngành đường sắt.

Việc tích hợp dịch vụ mua vé tàu hỏa trên VNeID giúp người dân có thêm một kênh đặt vé trực tuyến, giảm bớt các thao tác khi giao dịch, đồng thời thuận tiện hơn trong thanh toán và quản lý hành trình.

Trước đó, Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID được triển khai thí điểm từ ngày 14-9-2026, với định hướng tích hợp nhiều loại hình vận tải và dịch vụ giao thông. Việc bổ sung dịch vụ đường sắt tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, hướng đến xây dựng một nền tảng thống nhất, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ giao thông thuận tiện ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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