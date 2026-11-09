Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Thủ đoạn dụ dỗ người chơi nạp số tiền ngày càng lớn rồi chiếm đoạt

Công an tỉnh An Giang phát cảnh báo cho hay, thời gian gần đây, tình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức game đổi thưởng trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các đối tượng tổ chức nhiều trò chơi có yếu tố được, thua bằng tiền hoặc tài sản, sử dụng các chiêu trò quảng cáo hấp dẫn để lôi kéo người tham gia, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, đời sống của cá nhân, gia đình và tình hình an ninh, trật tự.

Để thu hút người chơi, các đối tượng thường quảng cáo với những lời mời chào như "kiếm tiền nhanh", "đầu tư ít, lợi nhuận cao", "thắng lớn", "nhận thưởng mỗi ngày"; đồng thời tặng tiền, điểm thưởng hoặc cho trải nghiệm miễn phí nhằm kích thích tâm lý muốn thử vận may.

Một số nền tảng còn tổ chức cá cược trực tuyến thông qua điểm, xu, vật phẩm hoặc đơn vị quy đổi thành tiền, tài sản. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, đường dẫn, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và phương thức thanh toán trung gian để che giấu hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Việc tham gia các trò chơi này khiến người chơi dễ rơi vào vòng xoáy thua lỗ, nợ nần do tâm lý ham thắng, muốn kiếm tiền nhanh hoặc gỡ lại số tiền đã mất. Nhiều trường hợp vay mượn, cầm cố tài sản, sử dụng tiền sinh hoạt gia đình để tiếp tục đánh bạc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, công việc và hạnh phúc gia đình.

Đáng lo ngại, một số người còn phát sinh hành vi trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm có tiền đánh bạc.

Bên cạnh nguy cơ mất tiền, người tham gia còn có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực; bị cài đặt mã độc, theo dõi hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị khi truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức game đổi thưởng, khi đủ yếu tố cấu thành vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản không rõ danh tính

Một là, tuyệt đối không tham gia các trò chơi trực tuyến có yếu tố được, thua bằng tiền hoặc tài sản trái quy định của pháp luật. Không tin vào những lời quảng cáo "kiếm tiền dễ dàng", "đầu tư ít, thắng lớn", "cam kết lợi nhuận"; không để tâm lý ham thắng, muốn gỡ tiền thua chi phối hành vi.

Hai là, không truy cập website, ứng dụng, đường link không rõ nguồn gốc được quảng cáo là game đổi thưởng, cá cược trực tuyến. Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực cho các nền tảng, tài khoản không đáng tin cậy.

Ba là, không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản không rõ danh tính; đặc biệt cảnh giác với yêu cầu nộp thêm tiền để mở khóa tài khoản, xác minh thông tin, nâng cấp hội viên hoặc rút tiền thưởng. Không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc nhận, chuyển tiền hộ người khác khi không rõ nguồn gốc, mục đích giao dịch.

Bốn là, không quảng cáo, chia sẻ đường link hoặc lôi kéo người khác tham gia các nền tảng đánh bạc trực tuyến. Chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là thanh thiếu niên, nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ trên không gian mạng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những cám dỗ, thủ đoạn lôi kéo trên không gian mạng. Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc tài khoản có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.